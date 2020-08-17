Гороскоп на 17 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 авг 2020 | 08:51

Сегодня, 17 августа, гороскоп таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с окружающими.



Овны

Окружающие будут настроены по отношению к Овну очень критично. Поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму.



Тельцы

Сегодня – удивительный день, когда в делах Тельцу не стоит ждать подвоха. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.



Близнецы

Близнецам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Близнецы уже давно идут не по тому пути?







Раки

Не исключено, что сегодня Раку придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. Его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки.



Львы

Льву потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб.



Девы

Звезды гороскопа не советуют Деве вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным.



Весы

Весы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной.



Скорпионы

Сегодняшний день пройдет для Скорпиона под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия.



Стрельцы

Стрельцу просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно.









Козероги

Козерог рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов.



Водолеи

Водолей может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Водолея ощущение дежавю.



Рыбы

Рыбы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют, – какие-то вещи им не по душе, так как противоречат их пониманию ситуации.

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