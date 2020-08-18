Гороскоп на 18 августа 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 18 авг 2020 | 09:10
Сегодня, 18 августа, звезды предупреждают о надвигающихся переменах в сферах жизнедеятельности.
Овны
Звезды не советуют Овну заводить знакомства, особенно, личного характера. В делах, наоборот, нужно быть коммуникабельным и инициативным, чтобы заключить выгодные контракты.
Тельцы
Вероятны проблемы с пищеварением. У многих обострятся хронические болезни. Можно начинать курс очищения организма, в частности сделать промывание кишечника.
Близнецы
В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок.
Раки
Раку нужно срочно отказаться от намеченных планов и разработать новый план действий. На работе возможна перестановка кадров, а так же сокращение штата.
Львы
Не исключены неожиданные финансовые поступления. Приобретенные вещи прослужат очень долго. Увенчается успехом и ваша деятельность, направленная на повышение профессионализма или на продвижение по карьерной лестнице.
Девы
Сейчас вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях.
Весы
Весы почувствуют себя востребованным, как на работе, так и в кругу родственников. Ничего удивительного, ведь вы так много работали и помогли близким людям в трудную минуту.
Скорпионы
Этот день не подходит для начала новых важных проектов. Удачно все, что связано с отдыхом. Лучше завершить уже начатое и навести порядок в личных вещах.
Стрельцы
Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Если чувствуете, что не можете преодолеть препятствие, то лучше отложите это на некоторое время.
Козероги
Козерогу предстоит так много и усердно работать, чтобы коллеги убедились – перед ними настоящий мастер своего дела. Что касается кредитов и займов, то для них найдите другой день.
Водолеи
Хотя в январе в семье Водолеев практически не происходит никаких явных событий, это совершенно не означает, что данная сфера жизни становится менее важной, чем остальные.
Рыбы
Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и помочь проявиться вашим талантам. И даже если груз проблем, упавший на плечи, вам покажется непосильным, вы сможете с ним справиться.