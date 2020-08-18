Гороскоп на 18 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 авг 2020 | 09:10

Сегодня, 18 августа, звезды предупреждают о надвигающихся переменах в сферах жизнедеятельности.



Овны

Звезды не советуют Овну заводить знакомства, особенно, личного характера. В делах, наоборот, нужно быть коммуникабельным и инициативным, чтобы заключить выгодные контракты.



Тельцы

Вероятны проблемы с пищеварением. У многих обострятся хронические болезни. Можно начинать курс очищения организма, в частности сделать промывание кишечника.







Близнецы

В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок.



Раки

Раку нужно срочно отказаться от намеченных планов и разработать новый план действий. На работе возможна перестановка кадров, а так же сокращение штата.



Львы

Не исключены неожиданные финансовые поступления. Приобретенные вещи прослужат очень долго. Увенчается успехом и ваша деятельность, направленная на повышение профессионализма или на продвижение по карьерной лестнице.



Девы

Сейчас вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях.



Весы

Весы почувствуют себя востребованным, как на работе, так и в кругу родственников. Ничего удивительного, ведь вы так много работали и помогли близким людям в трудную минуту.



Скорпионы

Этот день не подходит для начала новых важных проектов. Удачно все, что связано с отдыхом. Лучше завершить уже начатое и навести порядок в личных вещах.









Стрельцы

Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Если чувствуете, что не можете преодолеть препятствие, то лучше отложите это на некоторое время.



Козероги

Козерогу предстоит так много и усердно работать, чтобы коллеги убедились – перед ними настоящий мастер своего дела. Что касается кредитов и займов, то для них найдите другой день.



Водолеи

Хотя в январе в семье Водолеев практически не происходит никаких явных событий, это совершенно не означает, что данная сфера жизни становится менее важной, чем остальные.



Рыбы

Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и помочь проявиться вашим талантам. И даже если груз проблем, упавший на плечи, вам покажется непосильным, вы сможете с ним справиться.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram