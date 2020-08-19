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Гороскоп на 19 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 19 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 авг 2020 | 09:21

Сегодня, 19 августа, астрологи предупреждают о невозможности осуществления грандиозных планов и советуют повременить с судьбоносными решениями

Гороскоп на 19 августа 2020 года Овен
В этот день звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Будьте уверены не только в себе, но и в окружающих вас людях. Ведь ваши подчиненные прекрасно чувствуют, доверяете ли вы им или нет, а значит, от этого зависит и их заинтересованность в работе.



Гороскоп на 19 августа 2020 года Телец
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Близнецы
Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Рак
Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Лев
В этот день звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Будьте уверены не только в себе, но и в окружающих вас людях. Ведь ваши подчиненные прекрасно чувствуют, доверяете ли вы им или нет, а значит, от этого зависит и их заинтересованность в работе.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Дева
Не торопитесь сегодня с принятием каких бы то ни было решений. Даже при выборе необходимого карандаша из двух предложенных задумайтесь о тактичности, политичности и предусмотрительности ваших действий. Неправильные выводы могут быть сделаны из всего.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Весы
Не позволяйте всем пользоваться вашими услугами: делайте сначала то, что нужно исключительно вам, и не переживайте, что вам тоже могут отказать в помощи, если сейчас вы кому-то слишком требовательному скажете «нет». В этот день умение отказывать вам более чем пригодится.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Скорпион
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Стрелец
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.



Гороскоп на 19 августа 2020 года Козерог
Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Водолей
Сегодня все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.

Гороскоп на 19 августа 2020 года Рыбы
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

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