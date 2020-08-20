Гороскоп на 20 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 авг 2020 | 09:29

Сегодня, 20 августа, звезды говорят о свершении самых ярких и невероятных желаний вашей жизни.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Овен

Не торопитесь сегодня с принятием каких бы то ни было решений. Даже при выборе необходимого карандаша из двух предложенных задумайтесь о тактичности, политичности и предусмотрительности ваших действий. Неправильные выводы могут быть сделаны из всего.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Телец

Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.







Гороскоп на 20 августа 2020 года Близнецы

Поторопитесь! Сегодня многое будет зависеть от скорости вашей реакции и вашего умения балансировать на краю пропасти. Удержитесь, устоите – и весь мир будет у ваших ног, не говоря уже о трудовых победах. Если нет – что ж, падать иногда тоже очень приятно. Пока паришь.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Рак

Не спешите сегодня заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Оно наверняка не оценит ваших попыток поскорее с работы уйти или приступить к выполнению своих нетрудовых обязанностей, поэтому придумает вам новое задание, толку от которого не будет никакого.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Лев

Этот день может оказаться весьма ответственным. Если вы его таковым не считаете, не иначе как вы упустили что-то значительное, оценивая ситуацию. Подумайте еще раз — возможно, вам придется здорово пожалеть о чем-то, чего вы сейчас не сделаете, позже.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Дева

Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Весы

Сегодня вам предстоит выполнять множество неинтересных и неприятных для вас заданий, однако они будут являться частью ваших непосредственных обязанностей, поэтому вряд ли вам удастся от них избавиться. Разве что вспомните опыт Тома Сойера и используете его по назначению.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Скорпион

Оторвитесь уже наконец от свой работы! Дайте себе возможность полноценно отдохнуть — заодно переведут дух и те, кто волею судеб оказался рядом с вами. К людям следует быть несколько снисходительнее.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Стрелец

Велика вероятность того, что сегодня вам придется заняться делом, в котором вы не особо компетентны или чувствуете себя неуверенно. Не будьте столь горды, чтобы не спросить совета у знающего толк в таких делах человека. Вам не откажут и дадут ценные рекомендации.









Гороскоп на 20 августа 2020 года Козерог

Сегодня вам предстоит сделать непростой выбор, который коренным образом изменит ваше отношение к вашей профессиональной деятельности или месту работы. Впрочем, возможно, уже завтра оно изменится в обратном направлении и столь же стремительно, но об этом вам пока никто не сообщал.



Гороскоп на 20 августа 2020 года Водолей

Сейчас вы, вне всяких сомнений, находитесь в центре общественного внимания. Когда вам поручена организация какого-либо мероприятия, вы чувствуете, как у вас сразу же появляются новые силы и заинтересованность в процессе. Может быть, вам всё-таки следует немного сменить род деятельности?



Гороскоп на 20 августа 2020 года Рыбы

Удачный день для введения инноваций. Придумывать самому необязательно, можно обратиться к умной литературе и знающим людям. Действуйте решительно — сейчас препятствий будет куда меньше, чем завтра!

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