Гороскоп на 21 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 авг 2020 | 09:08

Сегодня, 21 августа, астрологи рекомендуют прислушаться к советникам и не действовать на эмоциях



Гороскоп на 21 августа 2020 года Овен

У вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком: вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами, подчиненными и начальниками. Тихий голос, размеренный темп беседы и структурированная система аргументов очень помогут вам.







Гороскоп на 21 августа 2020 года Телец

Сегодня вам не придется долго думать над словами вашего начальника, дабы правильно их интерпретировать. К сожалению или к счастью, все будет ясно без каких бы то ни было дополнительных комментариев.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Близнецы

Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Рак

Умейте отстоять свой мнение, тем более если вы понимаете, что вы правы. Не стоит смущаться мыслью о том, что ваш собеседник обладает большим опытом, чем вы, и его точка зрения всегда будет авторитетнее. Вы тоже многое знаете и умеете, а, кроме того, у вас есть чутье — не стоит его недооценивать.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Лев

Сегодня вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Нелишним будет ради такого дела одеться понаряднее. В остальном же все будет зависеть исключительно от вашего обаяния.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Дева

Не спешите сегодня заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Оно наверняка не оценит ваших попыток поскорее с работы уйти или приступить к выполнению своих нетрудовых обязанностей, поэтому придумает вам новое задание, толку от которого не будет никакого.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Весы

У вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком: вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами, подчиненными и начальниками. Тихий голос, размеренный темп беседы и структурированная система аргументов очень помогут вам.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Скорпион

Сейчас вы, вне всяких сомнений, находитесь в центре общественного внимания. Когда вам поручена организация какого-либо мероприятия, вы чувствуете, как у вас сразу же появляются новые силы и заинтересованность в процессе. Может быть, вам всё-таки следует немного сменить род деятельности?



Гороскоп на 21 августа 2020 года Стрелец

Постарайтесь сегодня следить за тем, чтобы действия окружающих вас людей больше основывались на реальных знаниях, а не на труднодоказуемых предположениях.









Гороскоп на 21 августа 2020 года Козерог

Не стоит вступать в словесные баталии. Ваша сила убеждения на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Водолей

Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.



Гороскоп на 21 августа 2020 года Рыбы

Не исключено, что сегодня, когда у вас ещё есть целый свободный день, вы сможете завязать неожиданное романтическое знакомство, если вы не откажете своему другу и отправитесь на встречу, пусть даже деловую, где обязательно будет кто-то вам незнакомый. Не упускайте свой шанс!





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