Гороскоп на 23 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 авг 2020 | 10:59

Сегодня, 23 августа, астрологи призывают к разительным изменениям в отношении к жизни.



Овны

Вы входите в опасный период: существует угроза серьезных промахов, падений, ударов и ожогов. Не исключены нарушение законности, клевета.







Тельцы

Сосредоточьтесь на том, чтобы наметить для себя главные цели и программу их достижения. Накопившиеся дела не откладывайте, сейчас есть возможность выполнить их в хорошем темпе и с удовольствием.



Близнецы

Особенных изменений в рабочей сфере у Близнецов не ожидается, а вот в личной жизни грядут перемены. Возможна судьбоносная встреча с человеком, который покажется вам идеальным спутником.



Раки

Представители Рака будут настроены активно тратить себя, свои ресурсы и средства. Они обладают безграничным терпением, искренне заинтересованы во всех делах, бедах, тревогах и радостях своих близких.



Львы

На вашем семейном небосклоне собираются тучки. Не копите обиды в себе, обсудите ситуацию с близкими, в противном случае то, что казалось не очень важным, станет причиной серьезного конфликта.



Девы

Звезды обещают Деве замечательный день, когда все то, что она задумает – сбудется. Конечно же, ошибки будут, но они мелкие и незначительные.



Весы

День тяжелый, может быть столкновение с насилием, захватом, можно ввязаться в авантюру. Весам будет трудно устоять перед соблазнами.



Скорпионы

Идет благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов. Не следует отказываться от деловых встреч и переговоров.



Стрельцы

Стрелец неожиданно попадет в незнакомую компанию, где познакомится с очаровательным человеком. Все ваши былые любовные увлечения вмиг отойдут в прошлое и будут забыты.









Козероги

Успех может ожидать Козерогов в любой профессии, но звезды особенно благоволят к тем, кто проявляет себя добросовестным и трудолюбивым работником. Не стоит торопить события.



Водолеи

Чрезмерные нагрузки сейчас противопоказаны, старайтесь достигать своих целей путем правильного распределения дел в течение дня.



Рыбы

В этот день Рыбы будут истинными фаталистами, поэтому менять курс направления не захотят ни под каким предлогом. Звезды предсказывают приезд гостей издалека, выгодные контракты и душевную беседу с другом.





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