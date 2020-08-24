Гороскоп на 24 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 авг 2020 | 08:53

Сегодня, 24 июля астрологи рекомендуют быть сдержанными в принятии важнейших решений в вашей жизни. Постарайтесь уделить внимание родным и второй половинке.



Овны

Этот день принесет с собой разнообразные соблазны и возможности для их удовлетворения. Постарайся послушать себя, свой организм - что тебе хочется больше всего и именно сейчас? Не стоит распыляться – всего за раз не успеешь и «что чрезмерно, то не здраво». Вечер стоит скоротать в кругу самых близких и любимых людей.







Тельцы

Сегодня немного сложный день для тебя. Это может отразиться на твоих близких отношениях. Такое отсутствие понимания и взаимности может сильно тебя удручать. Постарайся выяснить все проблемы, не «выясняя» отношений. Общие темы и интересы, совместный отдых могут помочь наладить, вернуть утраченное или поломанное.



Близнецы

Если тебя так и тянет позвонить или написать своему недавнему знакомому, с кем было так весело на последней вечеринке или на отдыхе, то не стоит – это бессмысленная затея. Тебя ждет разочарование – не надейся на развитие и продолжение т.н. «отношений». Лучше прислушайся к себе и своей интуиции – она подскажет тебе то же самое. Постарайся переключиться на полезную книгу или интересный фильм.



Раки

Сегодня стоит «закатать губу» - умерить свои желания. Не все можно и возможно, по крайней мере – сегодня. Постарайся принять это. Эта информация касается не только покупок, но и неумеренности в еде и питье. Вечер этого дня – отличное время для встречи с друзьями, для развлечений и походов в бар и ресторан. Но можно провести его в одиночестве и тишине.



Львы

Этот день в целом может быть отдан неге и удовольствиям. Как говорили древние – день «хлеба и зрелищ». Очень полезно сегодня мечтать и строить планы на обозримое будущее – нынешняя энергия поможет их воплотить в жизнь. Вторая половина дня принесет необычайный прилив сексуальной энергии, который обязательно необходимо использовать по назначению.



Девы

Сегодня ты будешь замечать всевозможные совпадения и «случайности». Это станет забавным и «прикольным» времяпрепровождением. Но здесь стоит присмотреться и прислушаться – случайностей, как известно, не бывает. Вдруг Вселенная что-то тебе подсказывает? Вторая половина дня склоняет к посещению общественных мест – всевозможных вечеринок и клубов.



Весы

Все самое «вкусное» и приятное перенеси на вечер – и встречи с друзьями, и визиты в гости, и походы в кино и театр. В это время тебя будет окружать особая аура удовольствия, радости и нежности. Если рядом соответствующая компания – любимый, друзья, родители – вечер станет незабываемым. И не стоит зажимать себя и экономить на чувствах – расскажи о том, что ты чувствуешь, что хочешь…



Скорпионы

Сегодня посвяти время покупкам, связанным с твоими верованиями, чувствами, душой. К примеру, сходи в эзотерическую лавку – вдруг у тебя кончились благовония или аромамасла? Также это удачное время для отдыха. Одним словом – найди себя, приближайся к поиску себя, гармонизируй себя и пространство вокруг.



Стрельцы

Сегодня просто необходимо делать то, что хочется и даже не пытаться заставлять себя выполнять нелюбимую работу и вообще идти против своих желаний и чувств. Постарайся прислушаться к себе. Скорее всего, такие душевые терзания разрешаются творчеством – танцуй, пой, рисуй, вяжи и т.д. Сходи на выставку живописи, в театр или на концерт. Именно такие «вещи» успокаивают душу и вносят в нее гармонию.









Козероги

Сегодняшний день с самого утра принесет необычайный прилив вдохновения и оптимизма. С таким настроением тебе будет казаться, что ты сможешь свернуть горы. Ты сможешь разрешить многие свои проблемы и найти ответы на многие вопросы. Главное здесь – искренность и «настоящесть». Ты увидишь то, что раньше не замечала и на что не обращала внимание. Это лучший день!



Водолеи

Сегодня ты станешь крайне эмоциональной и при этом жесткой. Не стоит бросаться в крайности. Не забывай – вокруг тебя такие же живые люди, с живыми сердцами. Лучше этот день провести в максимальной удаленности от людей, которые тебе дороги – так безопаснее для них. Займись собой – спорт, аутотренинг, йога.



Рыбы

Это лучший день для отдыха или поездок с самым близким человеком. Не забывайте про духовную пищу – святые места, храмы придадут вам особое настроение и зарядят вас обоих особыми впечатлениями и энергией. Постарайся присматриваться к окружающему миру – ты заметишь много необычных явлений, мимо которых люди проходят день за днем, не замечая ничего, и не придавая им значения.





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