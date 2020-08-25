Гороскоп на 25 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 авг 2020 | 08:56

Сегодня, 25 августа, звезды советуют посвятить самим себе и не отчаиваться в попытках пробиться через рутину недопонимания со стороных близких людей.



Овны

Общественная и политическая жизнь многих Овнов будет складываться с трудом. Разочарования в идеалах и окружении неизбежны.







Тельцы

Планы, которые у вас имеются, скорее всего, будут реализованы. Постарайтесь проявить себя хорошим стратегом.



Близнецы

Звезды не советуют Близнецам заниматься физическим трудом и посещать спортзал. Все это может нанести подорвать ваш организм и принести массу проблем.



Раки

Коммерческие поездки сложатся особенно удачно, если их запланировать на начало этого дня. Ваши дела пойдут достаточно успешно. Во второй половине дня сегодня вас будут поддерживать партнеры и друзья.



Львы

За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Обиды и разногласия могут возникнуть в личном плане.



Девы

Деве необходимо во всем опираться на внутренний голос. Конечно же, завистливых людей вокруг будет достаточно, но у вас есть шанс повернуть ситуацию в свою сторону.



Весы

В середине дня многие Весы ощутят большую загруженность в делах за счет расширения крута своих обязанностей на работе. В это время не рекомендуется принимать кардинальные решения и начинать важные дела.



Скорпионы

Обстановка на работе может стать поводом для переживаний. Причина тому - обострение конкуренции среди коллег или сложности в выполнении текущих служебных поручений.



Стрельцы

Стрельцу нужно блеснуть своим интеллектом, как на работе, так и в кругу друзей. Ваша добродушие и отзывчивость приведут к новым и приятным знакомствам.









Козероги

Этот день символизирует знания, обучение и преподавание. Звезды направят Козерогов на свершение профессиональных подвигов.



Водолеи

На работе не следует проявлять излишнюю инициативу. Нужно упорно продолжать начатые дела, наводить порядок.



Рыбы

Рыбы будут бежать не только от своих вздорных фантазий, но и от людей, которые захотят им искренне помочь. Возможны проволочки в работе, от которых зависит ваш оклад в этом месяце.





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