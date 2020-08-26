Гороскоп на 26 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 авг 2020 | 08:55

Сегодня, 26 августа, звезды советуют быть более внимательными к близким людям. Любое казалось бы мелкое недопонимание может привести к большой проблеме.



Овны

Старайтесь отвлечься на что-нибудь другое, к примеру, вспомните давнее хобби. Если погода располагает, то можно выехать на природу. В личной жизни ставить цели - мало, нужно стать инициативнее и «распушить» крылья во всех направлениях.







Тельцы

Негативное общение с руководством может плохо отразится на карьере Тельца. Ну, ничего уже не изменить, он вызовет вас «на ковер». Последствия могут самые неоднозначные, поэтому не удивляйтесь. Ошеломительный успех ждет тех, кто занят своим бизнесом. Вы с такой радостью поедите в командировку, что забудете оповестить о ней родственников.



Близнецы

Близнецы будут весь день находиться между наковальней и молотом. Не волнуйтесь, выдержите все, что подкинет судьба. Назойливая проблема в быту может сорвать личные планы. Но пока с ней не расправитесь, о свидании не мечтайте. Вдруг затопите соседей снизу, если кран подтекает? Неожиданный приход денег откроет массу перспектив.



Раки

Гороскоп советует Раку внимательно рассмотреть, с кем он дружит и работает. Увы, некоторые из них лишь прикидываются единомышленниками. В срочном порядке решайте финансовую проблему, иначе путешествие останется в мечтах. На отношениях с избранником рано ставить точку. Если между вами есть чувства, то боритесь за них. Львы



Львы

Сегодня Лев на все 100% убедится, что счастье есть. И оно приходит не только с финансовым достатком. На самом деле, все просто – живы-здоровы, уже замечательно. Крупную и монотонную работу перенесите на другой день. Нужно экстренно выполнять то, что приведет к карьерному росту. Вечером контролируйте эмоции, чтобы не били через край.



Девы

У Девы в этот день появится масса гениальных идей. Но всех нужно доводить до ума, чтобы реализовались без издержек. Кто-то из старых знакомых позвонит и предложит работу. Не говорите «нет», пока не узнаете все условия сотрудничества. Ноги будут гудеть после частых пеших прогулок, но это хорошо. Значит, мышцы еще трудятся, пора в спортзал.



Весы

Весы будут заниматься только важными делами, ни о какой мелочевке даже слышать не захотят. Это прекрасно, тогда отключитесь от общественного мнения. Чем больше инициативы вложите в личные проекты, тем больше шансов на успех. Организационные вопросы доверьте родственникам, если планируете какой-то семейный праздник.



Скорпионы

Скорпиону нужно упорядочить все, что находится в арсенале их работы. Безответственное отношение может привести к многочисленным проблемам. Близкие родственники попросят помощи, но сначала успокойте их морально. Генерировать чужие идеи не вздумайте, только время и силы зря потеряете. Предстоит серьезный разговор с любимым человеком.



Стрельцы

Разум Стрельца будет от напряжения и активной работы кипеть. Хорошо, что парочку заданий возьмут на себя коллеги. Постарайтесь обезоружить конкурентов, чтобы не претендовали на ваши творения. Многообещающе и шикарно сложится встреча с новым партнером. Даже если внешне это не ваш типаж, очарования и интеллекта в избраннике море.









Козероги

Гороскоп обещает Козерогу восхитительный день, когда обстоятельства сложатся «на руку». Но силы нужно поберечь, ведь могут вернуться прежние проблемы. Решать их предстоит с гордо поднятой головой. Свидание пройдет идеально, если отправиться в кафе или ресторан. Раскошеливайтесь по полной программе, чтобы избранник оценил вашу щедрость.



Водолеи

Кто является самым строгим судьей в жизни Водолея? Естественно, он сам. Значит, сегодня не перекладывайте ответственность на других людей. Если критиковать кого-то собрались, то начните с себя. Результат после посещения парикмахера будет сногсшибательный. Сочный цвет волос придаст образу не только индивидуальность, но и уверенность.



Рыбы

Рыбы угодят в запутанную историю, поэтому до вечера будут находиться в подвешенном состоянии. Не попадите под влияние человека, с которым вам не по пути. Он, конечно же, предложит нечто интересное, но чересчур авантюрное. В любви меньше анализируйте происходящее. Если чувства не угасли, то не стоит тушить их ревностью.





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