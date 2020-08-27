Гороскоп на 27 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 27 авг 2020 | 08:58

Сегодня, 27 августа, астрологи предостерегают от необдуманных ходов и решений в вашей повседневной жизни.



Овны

Овну нельзя выяснять отношения с людьми. В противном случае, вы с ними не только поссоритесь, но и услышите в свой адрес много нелицеприятных слов.







Тельцы

Резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений. Они могут ввести в заблуждение многих Тельцов.



Близнецы

В этот день могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов.



Раки

Рака в этот день ждет немало ярких приключений и незабываемых событий в личной жизни. Возможно, что вы узнаете о пополнении в семье, или о том, что вам полагается часть наследства.



Львы

В сфере вашего внимания могут быть профессиональные задачи и личные отношения. Интересные события ждут людей искусства.



Девы

Вы очень устали, звезды советуют: если есть возможность, передохните, сейчас для этого подходящее время. А вскоре ваши восстановленные во время отдыха силы вам могут понадобиться.



Весы

Звезды обещают Весам насыщенный день, где одно событие будет стремительно сменять другое. Вас могут пригласить в качестве ведущего на массовое мероприятие.



Скорпионы

Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями.



Стрельцы

Не гонитесь за высокими одноразовыми прибылями, лучше подумайте об увеличении своего постоянного дохода. Но не слишком прислушивайтесь к чужим идеям, больше доверяйте себе.









Козероги

Козерог ощутит невероятный творческий подъем. Вы горы могли бы свернуть, если бы…Не финансовые проблемы, которые нужно решать быстро и четко.



Водолеи

Звезды не благоприятствуют азартным играм. Водолеям не удается выиграть. Более того, общая рассеянность помешает многим разглядеть подсказки судьбы.



Рыбы

Вы будете активно претворять свои планы в жизнь. Но не переусердствуйте с требованиями по отношению к партнерам или подчиненным и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи.





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