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Гороскоп на 28 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 авг 2020 | 09:09

Сегодня, 28 августа, звезды предвещают бурю новых эмоций и судьбоносных знакомств.

Овны
Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и ваше финансовое положение.



Тельцы
Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях.

Близнецы
Звезды не советуют Близнецам в этот день брать кредиты и занимать деньги у друзей. Все это обернется для вас плачевно, поэтому будьте разумным и собранным.

Раки
У Раков вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия.

Львы
Не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость.

Девы
Деве захочется праздника души, полноценного отдыха и счастья в личной жизни. Не много ли для одного дня? Хотя все возможно, если не лежать на диване и просто мечтать.

Весы
Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких.

Скорпионы
Постарайтесь все организовать так, чтобы в вашей жизни было больше приятных моментов. Это благоприятный день для деловых встреч и переговоров, а также увеселительных мероприятий.

Стрельцы
Стрелец встретится с друзьями, узнает много нового и интересного. Соблюдайте дистанцию в общении с негативными людьми, иначе легко попадете под их влияние.



Козероги
Положение планет может внести некоторую сумятицу в дела Козерогов, заставить их сомневаться в своей правоте. Нельзя сворачивать со своей дороги, можно только изменить тактику.

Водолеи
Данный период похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Есть опасность, что сейчас вы способны притянуть к себе непорядочных людей.

Рыбы
Звезды будут пребывать в своей нирване, что чревато потерями друзей и разочарованиями в любви. Не самый лучший день, чтобы расставлять приоритеты.

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