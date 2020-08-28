Гороскоп на 28 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 авг 2020 | 09:09

Сегодня, 28 августа, звезды предвещают бурю новых эмоций и судьбоносных знакомств.



Овны

Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и ваше финансовое положение.







Тельцы

Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях.



Близнецы

Звезды не советуют Близнецам в этот день брать кредиты и занимать деньги у друзей. Все это обернется для вас плачевно, поэтому будьте разумным и собранным.



Раки

У Раков вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия.



Львы

Не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость.



Девы

Деве захочется праздника души, полноценного отдыха и счастья в личной жизни. Не много ли для одного дня? Хотя все возможно, если не лежать на диване и просто мечтать.



Весы

Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких.



Скорпионы

Постарайтесь все организовать так, чтобы в вашей жизни было больше приятных моментов. Это благоприятный день для деловых встреч и переговоров, а также увеселительных мероприятий.



Стрельцы

Стрелец встретится с друзьями, узнает много нового и интересного. Соблюдайте дистанцию в общении с негативными людьми, иначе легко попадете под их влияние.









Козероги

Положение планет может внести некоторую сумятицу в дела Козерогов, заставить их сомневаться в своей правоте. Нельзя сворачивать со своей дороги, можно только изменить тактику.



Водолеи

Данный период похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Есть опасность, что сейчас вы способны притянуть к себе непорядочных людей.



Рыбы

Звезды будут пребывать в своей нирване, что чревато потерями друзей и разочарованиями в любви. Не самый лучший день, чтобы расставлять приоритеты.





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