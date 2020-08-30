Гороскоп на 30 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 авг 2020 | 09:35

Сегодня, 30 августа, астрологи предсказывают весьма плодотворный и богатый на события отрезок дня, после чего наступит штиль.



Овны

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.







Тельцы

Тельцу некоторые моменты в рабочей сфере покажутся необъяснимыми. Но уже к полудню станет ясно, как действовать – по желанию, или по разуму.



Близнецы

Близнецы могут улучшить отношения с руководителями либо стать, наконец, самими собой - руководителями и лидерами. Ваше материальное благополучие будет держаться на устойчивых партнерских отношениях и эффективной коллективной деятельности.



Раки

Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. День может подарить ощущение покоя тем Ракам, кто ценит крепкие любовные или семейные отношения.



Львы

Звезды предсказывают Льву удачный день, когда успехи в работе затмят все прошлые недоразумения и ошибки. Неожиданно и быстро решатся те проблемы, которые пришли из прошлого.



Девы

В вашей жизни наступил долгожданный период, когда накопленные знания, умение их передавать и готовность обучать и воспитывать других людей будут востребованы в полной мере, а затраченные усилия и полученные результаты будут оценены и вознаграждены.



Весы

Сейчас вы способны на необдуманные шаги, о которых потом придется пожалеть. Возможно, ваша вспыльчивость будет вызвана проблемами на личном фронте.



Скорпионы

У Скорпиона ожидается беспокойный день, изменить ход событий которого вряд ли удастся. Будет сложно воплотить в жизнь даже минимальные цели и проекты.



Стрельцы

Многие Стрельцы смогут подвести черту под прошлыми планами и замыслами. Стрельцы смогут достичь высот в своей карьере, улучшить отношения с руководителями либо стать, наконец, самими собой.









Козероги

Серьезных испытаний возникнуть не должно. День, удачен для деловых переговоров, построения и обсуждения долгосрочных планов.



Водолеи

Звезды не рекомендуют Водолею слишком трепетно относиться к делам, ведь от этого их не станет меньше. Волнения в личной сфере тоже неуместны, особенно, если вас по-настоящему любят и ценят.



Рыбы

Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете эффективно включить свою личную деятельность в перспективное дело, строить свою жизнь, руководствуясь логическими критериями.





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