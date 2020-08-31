Гороскоп на 31 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 31 авг 2020 | 08:52

Сегодня, 31 августа, астрологи предсказывают перемены в жизни.



Овны

Одинокие Овны могут рассчитывать на интересные, необременительные приключения, которые внесут некоторое разнообразие в их жизнь. Можете немного расслабиться и заняться личной жизнью.







Тельцы

Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут возникнуть на пустом месте. Что-то будет срываться только потому, что вам просто не хватит времени.



Близнецы

Звезды предсказывают Близнецам крупные поступления, которые желательно отложить до праздников. Могут появиться новые возможности для открытия своего дела.



Раки

Предновогодние дни располагают к романтическим приключениям. Трогательные знаки внимания начнет оказывать вам тот, от кого вы не ожидали ничего подобного.



Львы

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах и ссорах вам везти не будет. На данном этапе больше подойдет обходная тактика.



Девы

У Девы ожидается масса ярких событий в жизни, как приятных, так и не очень. От физической работы старайтесь временно отдыхать, иначе вечером еле-еле доползете до кровати.



Весы

Самое время рассылать поздравительные открытки по электронной почте и готовить сюрпризы. Хороший день для избавления от ненужных вещей и проведения генеральной уборки.



Скорпионы

Этот день будет спокойным. Не хватайтесь за все сразу, доводите начатое дело до конца. Можно планировать проведение переговоров - благоприятное расположение звезд сделает их успешными.



Стрельцы

Звезды обещают Стрельцу хороший день, когда можно укрепить авторитет без участия окружающих людей. Вы что-то создадите потрясающее, поэтому живо прославитесь.









Козероги

Положение планет дарит прекрасные возможности для эмоционального и духовного общения с партнером. Кроме того, это отличная пора для общения с друзьями, организации семейных празднеств, юбилейных торжеств.



Водолеи

Сейчас вы будете полны энтузиазма. Слегка испортить настроение могут палки в колесах, вставляемые завистниками. Постарайтесь не обращать на это внимания.



Рыбы

Рыбы будут слишком бурно реагировать на все происходящее. Учтите, что это лишь эмоции, значит, нужно их сдерживать.





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