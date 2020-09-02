Гороскоп на 2 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 сен 2020 | 09:24

Сегодня, 2 сентября, астрологи призывают к разительным изменениям в отношении к жизни.



Овны

Звезды обещают Овну нелегкий, но интересный день. Вы будете пользоваться таким вниманием публики, что сами поверите в свою очаровательность.







Тельцы

Возможно, вы, с головой погрузившись в работу, совершенно позабыли о своей семье, детях. Этот день благоприятен для исправления такой ошибки.



Близнецы

На этот день не нужно планировать много дел, оставьте побольше времени для отдыха. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы.



Раки

У Раков ожидается спокойный и гармоничный день, но слишком расслабляться не следует. Иначе ваши слабые стороны характера возьмут на заметку конкуренты.



Львы

Звезды способствуют росту общительности и подвижности. Не исключено, что вам будут преподнесены подарки, причем именно то, что нужно.



Девы

Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициативу из своих рук. В данный период вам следует забыть об уединении. Как можно чаще бывайте в местах, где весело и интересно, в компании друзей.



Весы

Звезды советуют Весам больше размышлять, чем действовать. Не торопитесь делать выводы по поводу человека, который не оправдал ваших надежд.



Скорпионы

Вам будет легко найти общий язык с детьми, и вы будете с увлечением участвовать в праздничных мероприятиях. Однако многих Скорпионов от общения с детьми будут отвлекать профессиональные дела.



Стрельцы

Многое само поплывет вам в руки, и останется брать то, что покажется наиболее перспективным. Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться по служебной лестнице.









Козероги

Козерога ожидают перемены во всех сферах жизни, а вот с финансами полная неразбериха. Может быть, вам прекратить рисковать и вкладывать деньги в ненужные проекты?



Водолеи

Конец декабря подходит для семейных дел. Вы не без оснований можете гордиться домочадцами, они отвечают вам взаимностью. Хорошая пора для укрепления родственных связей.



Рыбы

Данный период можно назвать необременительным. Проявляя активность, удастся добиться хороших результатов.





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