Гороскоп на 5 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 сен 2020 | 09:29

Сегодня, 5 сентября, астрологи предвещают сильные эмоции в неожиданные моменты вашей жизни.



Овны

Вероятно, что сегодня вместо постоянной конкуренции Овны получат поддержку от партнеров и смогут выйти со своими идеями на вышестоящих людей или перспективные организации, которые дадут им возможность укрепить свое положение.







Тельцы

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас для них самое время, так как вы будете способны принять неожиданные решения.



Близнецы

Близнецы-бизнесмены обзаведутся надежными союзниками, но конкурентов упускать из вида нельзя. Не пытайтесь быть во всем лидером, особенно, в отношениях с любимыми людьми.



Раки

Тенденции дам. Тот, кто в эти предпраздничные дни трудится, неплохо заработает. Студенты имеют все шансы блестяще сдать приходящиеся на этот период зачеты.



Львы

Высшее руководство или гос органы в это время лучше не беспокоить, а заняться организацией, проведением всевозможных собраний, конференций или участием в них.



Девы

Звезды не рекомендуют Деве рассчитывать на чью-то поддержку, если вы сами способны решить все назревшие проблемы.



Весы

Многим Весам сегодня удастся стать лидером в коллективе. Возможен переход на новую должность или место работы. Не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения.



Скорпионы

Сейчас вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми выше вас по званию или положению.



Стрельцы

Стрельцу необходимо навести порядок в делах, особенно в тех, до которых не доходили руки. Какой-то серьезный разговор изменит ваши планы.









Козероги

Вторая половина месяца принесет удачу будущим программистам, электронщикам, социологам, дизайнерам, работникам в сфере телевидения или новейших коммуникаций.



Водолеи

Если вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи, или возьмите ответственность в принятии решений на себя.



Рыбы

Звезды предсказывают Рыбам день, когда можно легко найти ответы на все сложные вопросы. Если вас что-то давно мучило, то это разрешится в миг.





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