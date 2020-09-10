Гороскоп на 10 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 сен 2020 | 08:39

Сегодня, 10 сентября, астрологи предупреждают о не слишком удачном моменте для новых занятий.



Овны

Вполне возможно, что одинокие Овны выйдут на путь любовных приключений и сумеют показать всему миру собственное совершенство.







Тельцы

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком.



Близнецы

Звезды советуют Близнецам укреплять авторитет и бороться за звание «лучший». Если вы так и будете надеяться на кого-то в работе, то карьеру не сделаете даже через пятилетку.



Раки

Сейчас вы испытываете ко «второй половинке» ровные чувства, которые больше напоминают дружеское участие, чем страстную влюбленность. Не забудьте сделать любимому подарок, чтобы он не сомневался в вашем отношении и чувствах.



Львы

Сейчас не стоит вступать в словесные баталии. Ваша сила убеждения на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию.



Девы

Деве необходимо заняться тем, что ей подходит по духу и настроению. Это может быть, как дизайнерская деятельность, так и актерское мастерство.



Весы

Противостояние планет предупреждает рожденных под знаком Весов о резком ухудшении состояния здоровья. До кого-то дойдут нелицеприятные слухи, которые распускают недоброжелатели.



Скорпионы

На данном этапе постарайтесь забыть слово «хочу», пусть на первый план выйдет слово «надо». Если не станете лениться, результат вашего труда окажется достойным.



Стрельцы

Звезды предсказывают Стрельцу отличный день, но общественные дела на ставьте выше личных. Иначе, не успеете реализовать нечто важное и ценное.









Козероги

В течение всего года вы долго выбирали, примеряли, обдумывали, но не решались на ответственный шаг. Этот день весьма благоприятен для того, чтобы решиться на заключение брачного союза.



Водолеи

Можно смело браться за новые начинания, возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.



Рыбы

У Рыб может случиться служебный роман, который поистине шокирует коллег и шефа. Как говорится, с любовью не спорят.





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