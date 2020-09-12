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Гороскоп на 12 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 12 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 сен 2020 | 11:02

Сегодня, 12 сентября, Звезды говорят, что всем знакам Зодиака нужно отбросить все негативные мысли. Самое время внезапно начать что-то новое. Вообще сегодня не бойтесь браться за дела и воплощать новые идеи, все пойдет, как по маслу. 

Овны
Вы можете почувствовать мощный прилив внутренней свободы, который захотите применить, реализовав свое давнее желание. В этот день уделите внимание более творческим делам и размышлениям о будущем, встретьтесь с теми, кого давно не видели, или устройте небольшое это велопутешествие.



Тельцы
На работе все будет идти как по маслу – задачи вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Близнецы
Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Впрочем, самолечением не занимайтесь – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Раки
Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжения отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков.

Львы
Есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому старательно избегайте сплетен на работе и в семейном кругу. К решению личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все лишь собственными силами.

Девы
Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Весы
Сегодня Весам легко будут удаваться контакты с начальством и коллегами, переговоры будут проходить успешно. При принятии важных решений стоит прислушиваться к своему сердцу, оно поможет не ошибиться.

Скорпионы
Для вас сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Стрельцы
Стрельцам сегодня будет удаваться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты по дому, работа в саду – это то, чему сегодня надо отдать предпочтение.



Козероги
Полезно заниматься работами по дому, устроить уборку, избавиться от хлама. От вечеринок стоит отказаться.

Водолеи 
Водолеям стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

Рыбы
Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях, то принимайтесь продумывать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на будущий уикенд.

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