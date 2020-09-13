Гороскоп на 13 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 сен 2020 | 10:13

Звезды сегодня рекомендуют сильно не напрягаться, полезно также не расстраиваться и не паниковать. Отпустите все дурные мысли, пусть все идет, как идет, а распорядится всем жизнь.



Овен

Сегодня вас с трудом понимают даже те, с кем вы прежде отлично ладили. Возможны недоразумения на работе и дома, разногласия, из-за которых не удастся вовремя завершить начатые дела.







Тельцы

Некоторые Тельцы удачно решат важные финансовые вопросы. Несколько труднее будет поладить с близкими людьми: мешают взаимные претензии, некстати вспоминаются старые обиды. Лучше отложить обсуждение важных вопросов.



Близнецы

Утро может быть довольно неприятным: в это время вероятны какие-то недоразумения, происшествия, из-за которых может испортиться настроение. Найти общий язык с окружающими будет труднее, чем обычно. Но пройдет совсем немного времени, и ситуация заметно изменится к лучшему.



Рак

Мелкие недоразумения возможны, но вряд ли они сильно испортят день: все же влияние позитивных тенденций будет сильным. Поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так, и не теряйте уверенности в успехе.



Лев

Неоднозначный день. Он может принести немало трудностей, а также событий, которые заставят изменить планы. Но вы не растеряетесь, быстро примете верные решения, найдете выход из сложной ситуации. Неприятные сюрпризы могут преподнести люди, о которых вы были высокого мнения.



Дева

Удачный день. От вас требуется лишь вести себя как обычно, не делать глупостей и не говорить того, чего вы не думаете. Вы не слишком доверчивы, и это хорошо: сегодня к вам могут тянуться люди, намерения которых сомнительны. Интуиция безошибочно подсказывает, от кого стоит держаться подальше.



Весы

Всех вокруг способна свести с ума ваша оригинальность. Проявите ее, покажите на что способны – начните с перемены вашего стиля, сделайте новую прическу, измените свой макияж. Постарайтесь выглядеть неотразимо в глазах каждого окружающего вас человека. В этот день стоит следить за своим рационом.



Скорпион

Это подходящий день для общения с людьми, разделяющими ваши интересы и взгляды на мир. Вы узнаете много интересного, придете к неожиданным, но верным выводам. Не исключен успех в деле, которое прежде казалось сложным.



Стрелец

День напряженный, но плодотворный. Вы понимаете, что нужно действовать быстро, стараетесь ничего не откладывать на потом. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, но для этого придется сосредоточиться на них, не отвлекаться ни на что новое. С другой стороны, можно реализовать какие-то идеи.









Козерог

Сегодня вы определитесь со своими целями. И даже если решение этих целей окажется медлительным, вы все равно сделаете все, чтобы их достичь. Ваше хобби будет вызывать удивление у окружающих.



Водолей

Вряд ли день принесет важные события и кардинальные перемены к лучшему, но в целом он сложится неплохо. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, решить какие-то организационные вопросы, избавиться от того, что мешает двигаться вперед.



Рыбы

Сегодня ваше мнение о любимом человеке будет формироваться в основном под воздействием близких вам людей. Впрочем, соглашаться с их представлениями или нет, решать только вам. В жизни некоторых одиноких Рыб может неожиданно появиться бывшая пассия.





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