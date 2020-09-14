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Гороскоп на 14 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 сен 2020 | 08:33

Не удивляйтесь, если сегодня вы вдруг почувствуете укол ревности или будут ревновать вас – звезды гороскопа склоняют именно к этому, так что старайтесь не дать этому чувству разрастись. 

Овен
Овен будет полон энергии и уверенности в себе. Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Овен не ударит в грязь лицом.



Тельцы
Для Тельца актуальна формула: «Все в дом!». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу. 

Близнецы
Близнецы будут находиться в водовороте событий. Звезды гороскопа наделяют их такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум.

Рак
Звезды гороскопа обещают Раку поддержку в денежных делах. Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала.

Лев
Звезды гороскопа наделяют Льва здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край. Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым. 

Дева
Деву может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Так что Деве следует на всякий случай быть готовой к любым подаркам судьбы.

Весы
Весам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер. Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело.

Скорпион
Дело, которому Скорпион посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз. 

Стрелец
Стрелец превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми.



Козерог
В Козероге может внезапно проснуться ревность. Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Козерога будет для этого повод. 

Водолей
Не исключено, что Водолею захочется с кем-нибудь посоревноваться. Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Водолей не хуже других.

Рыбы
Рыбам могут оказаться по плечу вещи, на которые они были неспособны еще месяц или даже неделю назад. Звезды гороскопа придадут им активности и решительности, а еще – удачливости в делах.

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