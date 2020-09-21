Гороскоп на 21 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 сен 2020 | 09:05

Сегодня, 21 сентября, гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы.



Овны

Врагам и недоброжелателям Овна можно только посочувствовать. Все, кто в этот день стоят у Овна на пути, рискуют понести большие потери.







Тельцы

Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Тельца, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера.



Близнецы

День у Близнецов обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Близнецы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью.



Раки

Звезды гороскопа щедро наполняют Рака спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений.



Львы

У Льва день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване.



Девы

День у Девы обещает пройти интересно и с немалой пользой. Если не сидеть сложа руки, завтра Дева может сделать столько всего, что останется только удивляться.



Весы

Лучшим решением для Весов будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к активному отдыху.



Скорпионы

Любые начинания Скорпиона обещают быть очень успешными. Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Скорпион сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.



Стрельцы

Лучшее, что может сделать Стрелец, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста.









Козероги

В голову Козерогу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными.



Водолеи

У Водолея день перекладывания бумажек – ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Водолея будет получаться виртуозно.



Рыбы

Лучшим решением для Рыб будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Рыбам будет совсем уж сложно.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram