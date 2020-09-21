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Гороскоп на 21 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 21 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 сен 2020 | 09:05

Сегодня, 21 сентября, гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы. 

Овны
Врагам и недоброжелателям Овна можно только посочувствовать. Все, кто в этот день стоят у Овна на пути, рискуют понести большие потери. 



Тельцы
Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Тельца, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. 

Близнецы
День у Близнецов обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Близнецы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью.

Раки
Звезды гороскопа щедро наполняют Рака спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений.

Львы
У Льва день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване.

Девы
День у Девы обещает пройти интересно и с немалой пользой. Если не сидеть сложа руки, завтра Дева может сделать столько всего, что останется только удивляться. 

Весы
Лучшим решением для Весов будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к активному отдыху. 

Скорпионы
Любые начинания Скорпиона обещают быть очень успешными. Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Скорпион сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.

Стрельцы
Лучшее, что может сделать Стрелец, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста. 



Козероги
В голову Козерогу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. 

Водолеи 
У Водолея день перекладывания бумажек – ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Водолея будет получаться виртуозно.

Рыбы
Лучшим решением для Рыб будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Рыбам будет совсем уж сложно. 

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