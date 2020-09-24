Гороскоп на 24 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 сен 2020 | 08:30

Сегодня, 24 сентября, звезды предсказывают, что в сложной ситуации вам удасться проявить свои самые лучшие качества.



Овны

В этот день у вас могут возникнуть разногласия с кем-то из вашего окружения. Причины - и ваша собственная неуступчивость, и чужая опрометчивость.







Тельцы

Звезды обещают Тельцу такой суматошный день, что он уже с утра возьмется за решение проблем. Хотя, не нужно переоценивать свое значение в жизни коллектива.



Близнецы

Звезды позволят Близнецам решить финансовые вопросы и сулят прибыль. Любовные отношения могут складываться довольно легко и будут строиться на основе общих интересов.



Раки

Стоит ограничиться несложными делами, а от важных, долговременных, масштабных начинаний лучше отказаться. Пользуйтесь любой возможностью, чтобы отдохнуть и развлечься.



Львы

Льву нужно позаботиться о состоянии здоровья пожилых родственников. Даже, если они об этом не просят напрямую, все равно купите нужные лекарства и поддержите морально.



Девы

Вероятно, что все поступки и мысли Девы будут зависеть от той эмоциональной «подпитки», которую дают ей другие люди. В лучшем случае они станут выразителями общечеловеческих ожиданий, в худшем - будут внушать всем вокруг опасные, вздорные мысли.



Весы

Можно строить серьезные планы, давать обещания деловым партнерам, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов.



Скорпионы

Звезды предсказывают Скорпиону бумажную волокиту, с которой даже до вечера будет трудно справиться. Но именно от качества этой работы зависит ваша карьера и финансовое положение.



Стрельцы

Для большинства Стрельцов это счастливый день, поскольку многим из них удастся, наконец, реализовать давнишние планы и замыслы. У вас высокий дух.









Козероги

День пройдет в спокойном ритме. По возможности возьмите тайм-аут и займитесь делами, которые не требуют чрезмерной ответственности и серьезных усилий.



Водолеи

Водолею будет сложно приспособиться ко всему новому и непонятному. Вы так привыкли к стабильности, что даже боитесь резких перемен.



Рыбы

У Рыб могут появиться все возможности для налаживания взаимоотношений с окружающими людьми. Они могут обладать достаточной душевностью и искренним интересом к их делам, поэтому без труда завоюют симпатии коллег и начальства.





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