Гороскоп на 26 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

| 26 сен 2020 | 11:23

Звезды сегодня щедры на благополучие и удачу. Сегодня, чтобы чего-нибудь достичь, нужно приложить лишь немного усилий.



Овны

День нагрузки на нервную систему. Стремительно сменяющиеся события вызовут панику. Умственные загрузки существенно снизят общее самочувствие, а бурное воображение Овна подстегнет к решительным действиям.







Тельцы

Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом, прекрасно активизируется деловое партнерство. Благодаря взаимовыгодным договорам вы сможете расширить свои партнерские связи. Вторая половина дня сулит вам борьбу и препятствия.



Близнецы

Вы проявите особый интерес к слухам и сплетням, особенно если разговоры будут иметь материальный характер. Некоторая информация действительно окажется для вас полезной, так как подскажет правильный путь для решения важных финансовых вопросов.



Раки

Зачем терзать себя бесполезными и пустыми переживаниями? Время ваш союзник. Научитесь спокойно реагировать на события, происходящие вокруг. Равномерно распределяйте периоды отдыха и активной работы.



Львы

В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Первая половина дня запомнится яркими и стремительными моментами.



Девы

На все, что происходит сегодня, вы реагируете очень бурно, особенно в первой половине дня. Хочется как можно быстрее справиться со всеми делами; неторопливые люди вас ужасно раздражают. Иногда это приводит к неприятным ситуациям.



Весы

Первая половина дня запомнится финансовым успехом, ростом доходов. Вы не будете зависимыми от финансовых обязательств. Удачным станет кредитование, микрозаймы, оформление кредитных карт, оптимизация долговых обязательств. Вы прекрасно будете ладить с людьми, а особенно с коллегами по работе.



Скорпионы

Сегодня день от вас потребует молниеносной мобилизации энергетических сил. К вечеру вы будете истощены морально и физически. Но так как день экономически удачен, результаты вложений вас порадуют. Восполнить энергетический баланс помогут занятия активным спортом и правильно сбалансированное питание.



Стрельцы

Вашей активности сегодня нет равных, и поэтому вы блестяще справитесь со своими профессиональными обязанностями. Старайтесь быть вежливее со своими коллегами, ведь не все могут работать в вашем быстром ритме.









Козероги

День полный карьерных перспектив. Руководство предложит вам занять более высокую должность. И если вы уверены, что справитесь с новыми обязательствами, то соглашайтесь на предложение. От вас потребуется достаточно знаний и опыта, чтобы проявить себя прекрасным профессионалом.



Водолеи

Склонность Водолеев к простудным заболеваниям очень велика. Чтобы не заболеть, необходимы умеренные активные нагрузки, спокойное состояние духа, полноценный отдых.



Рыбы

Постарайтесь воздержаться от серьезных разговоров и выяснения отношений в случае, если любимый человек не поверит в ваш душевный порыв. Понимание и одобрение ваших действий к партнеру придет позже. Одинокие Рыбы будут блистать остроумием в обществе противоположного пола.





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