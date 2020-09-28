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Гороскоп на 28 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 сен 2020 | 09:08

Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.

Овен  
Личные дела Овна равны, но не более того. Полному единению с любимым человеком могут мешать недостатки такта и душевная черствость, которые периодически будут провоцировать конфликты в семьях.



Телец
Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений.

Близнецы
Близнецам придется делать то, от чего он раньше категорически отказывался. Но теперь ситуация изменилась и пришла пора взяться за активную работу.

Рак
Велика вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Избегайте общественных мест.

Лев
Благоприятный период для профессиональной деятельности. Можно заключать сделки и вести переговоры.

Дева
Звезды не советуют Деве гнаться за теми, кто уже многого добился и почивает на лаврах. У вас свой путь, и не нужно искать сравнения.

Весы
Влияние планет создаст напряженную обстановку дома. Отношения с близкими грозят зайти в тупик. Скорее всего, причины проблем кроются в вас самих.

Скорпион
Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете стать обидчивым и раздражительным.

Стрелец
Стрелец может угодить в неоднозначную ситуацию, из которой выбраться сложно. Только без паники, лучше разложите все по полочкам.



Козерог
Декабрь не сулит больших перемен и потрясений в семейной жизни. Однако начало месяца может быть осложнено конфликтами и недоразумениями в любовной сфере.

Водолей
День подходит для того, чтобы разобраться в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом.

Рыбы
Звезды попытаются оградить Рыб от неприятностей, но им самим тоже нужно быть аккуратнее. Особенно во время разговора с малознакомыми личностями.

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