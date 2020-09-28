Гороскоп на 28 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 сен 2020 | 09:08

Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.



Овен

Личные дела Овна равны, но не более того. Полному единению с любимым человеком могут мешать недостатки такта и душевная черствость, которые периодически будут провоцировать конфликты в семьях.







Телец

Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений.



Близнецы

Близнецам придется делать то, от чего он раньше категорически отказывался. Но теперь ситуация изменилась и пришла пора взяться за активную работу.



Рак

Велика вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Избегайте общественных мест.



Лев

Благоприятный период для профессиональной деятельности. Можно заключать сделки и вести переговоры.



Дева

Звезды не советуют Деве гнаться за теми, кто уже многого добился и почивает на лаврах. У вас свой путь, и не нужно искать сравнения.



Весы

Влияние планет создаст напряженную обстановку дома. Отношения с близкими грозят зайти в тупик. Скорее всего, причины проблем кроются в вас самих.



Скорпион

Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете стать обидчивым и раздражительным.



Стрелец

Стрелец может угодить в неоднозначную ситуацию, из которой выбраться сложно. Только без паники, лучше разложите все по полочкам.









Козерог

Декабрь не сулит больших перемен и потрясений в семейной жизни. Однако начало месяца может быть осложнено конфликтами и недоразумениями в любовной сфере.



Водолей

День подходит для того, чтобы разобраться в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом.



Рыбы

Звезды попытаются оградить Рыб от неприятностей, но им самим тоже нужно быть аккуратнее. Особенно во время разговора с малознакомыми личностями.





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