Гороскоп на 29 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 сен 2020 | 08:48

Весь день звезды будут склонять к активным, энергичным действиям, однако организм будет активно противиться этому порыву, предпочитая отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений в течение дня.



Овен

Вы можете переоценить свои физические силы, что плохо скажется на здоровье. Берегите себя, направьте свое внимание на дом, семью, родственные связи.







Телец

Звезды не обещают Тельцу всего того, что он сам себе запрограммировал. Если вы вцепитесь в новую работу, то вас ждет успех.



Близнецы

Многие Близнецы сумеют с успехом начать собственный бизнес, подведя черту под прежними планами и не слишком успешными действиями.



Рак

Благоприятный день для развлечений, а также для встреч и деловых переговоров. Вам все будет по плечу!



Лев

Льву придется часто идти на компромисс, иначе ссор не миновать. Постарайтесь держать нейтралитет в любой ситуации.



Дева

Не осложняйте себе жизнь показной благотворительностью, буквальным пониманием нравственных установок и общественных ценностей. Постарайтесь быть искреннее и добрее.



Весы

День пройдет без серьезных разочарований. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы, поступят интересные предложения.



Скорпион

Звезды обещают Скорпиону не просто хороший, а эффектный денек. Вы можете хорошо отдохнуть, встретиться с давними друзьями и даже встретить любовь.



Стрелец

Весьма удачно могут складываться взаимоотношения с банками, различными финансовыми учреждениями и структурами. Вы достигли бы большего, если бы были более терпеливыми и, начав дело, доводили бы его до конца.









Козерог

Если хотите, чтобы день сложился благоприятным образом, то инициативу нужно брать в свои руки. Помните: под лежачий камень вода не течет!



Водолей

Водолей может услышать о себе неприятные слова от близкого человека. Не отвечайте ему тем же: иногда лучше промолчать, чтобы сохранить отношения.



Рыбы

Конец недели может предоставить Рыбам возможности для перспективного планирования, которое может раскрыть потенциальные возможности представителей этого знака.





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