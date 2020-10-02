Гороскоп на 2 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 окт 2020 | 09:32

Отличительная черта гороскопа на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств и даже в лени. Другая же черта этого дня – непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, налетая, как ураган, что может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.



Овен

Сегодня настанет благоприятное время, дающее Овну возможность несколько улучшить свое положение и расслабиться.







Телец

Телец станет инициатором какого-то мероприятия или жаркого спора. По непонятным причинам вас могут обвинить в некомпетентности, поэтому заручитесь поддержкой грамотного человека.



Близнецы

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Будьте особенно осторожны в своих высказываниях, а дав слово, держите его.



Рак

Этот день может быть ничем не примечательным, серым, будничным. Ракам придется выполнять рутинную работу.



Лев

Звезды не советуют Льву лезть в то, что его абсолютно не касается. Если начнете выставлять свои способности на показ, то вам точно укажут на дверь.



Дева

Вас ожидает успех в делах при условии, что вы не станете хитрить. У вас хватит дипломатических способностей находить нужные слова в общении с собеседником и умения принимать верные решения.



Весы

Не исключено получение некоторых сумм денег, подарков, поощрений или добрых новостей. Нестандартный, творческий подход, примененный в работе или учебе, даст положительные результаты.



Скорпион

У Скорпиона появится огромное желание не просто блистать в обществе, но и привлечь на свою сторону массу народа. Что ж, вас именно это и ждет.



Стрелец

Судьба к вам благосклонна. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким. Сейчас не стоит торопиться с принятием решений, лучше как следует подумать.









Козерог

Это время делового затишья и подведения итогов. Козероги постепенно, не торопясь, будут сами ковать свой успех посредством выполнения будничных обязанностей.



Водолей

Звезды советуют Водолею провести этот день с чувством, толком и расстановкой. Если хотите, чтобы планы реализовались, то не ленитесь ни минуты.



Рыбы

Сейчас не время расслабляться – наступило время, когда мечты сбываются. Но для этого надо приложить некоторые усилия.





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