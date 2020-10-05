Гороскоп на 5 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 окт 2020 | 08:33

Настало время собрать волю в кулак и сделать решительный рывок в начале недели, чтобы ее конец был более расслабленным и спокойный. Звезды рекомендуют поднапрячься и во всех остальных жизненных сферах.



Овен

Ожидайте карьерного успеха, он во многом будет зависеть от правильно выбранной цели. Сосредоточьте свое внимание на тех задачах, которые принесут вам максимальную прибыль. Даже самые амбициозные цели будут вами достигнуты, и вы будете к ним стремиться. Только не расходуйте свою энергию на пустяки, так как рискуете упустить большие возможности.







Телец

Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться большого успеха в карьере. Вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, так как постоянно что-то будет отвлекать от работы. Если сможете проявить свое трудолюбие и упорный характер, то успех вам обеспечен. Постарайтесь не возлагать на себя чужих обязательств и исключите все личные встречи.



Близнецы

Чтобы добиться успеха в работе и карьере, не следует лениться, просто доверьтесь своей интуиции, приложите все необходимые усилия, и никому раньше времени не говорите о своих планах.



Рак

В этот день Ракам придется подтолкнуть любимого человека к серьезному поступку. Постарайтесь сделать это как можно более мягко, так как слишком настойчивое давление может дать обратный эффект. Если вы пока одиноки, постарайтесь не переводить дружеские отношения в романтические.



Лев

Если вы уже давно собирались к врачу на плановый осмотр, но все никак не решили заняться этим основательно, то сегодня самый подходящий день, чтобы наконец-то это сделать. Особое внимание уделите своим «слабым местам» — проблемам, которые вас уже давно беспокоят.



Дева

Если сегодня вас начнут беспокоить какие-то недуги, то обратите внимание на терапию, в которой используются различные эфирные масла. Ароматы эфирных масел помогут вам настроиться на нужный лад: зарядиться энергией или расслабиться после тяжелого рабочего дня.



Весы

Вам стоит довериться своей интуиции, она вас не подведет. Так неожиданно в этот день вы станете ценным сотрудником, которого будут хвалить в коллективе. Да и вы прекрасно смогли заявить о себе еще раньше. Не упустите момент удачи, когда личные дела для вас окажутся важнее работы.



Скорпион

Сегодня вам стоит всерьез задуматься о состоянии своего здоровья. Даже если сегодня вы чувствуете себя отлично, это не значит, что ситуация не изменится в дальнейшем. Подумайте о будущем и сделайте что-то, что может принести вам реальную пользу в дальнейшем.



Стрелец

Сегодня вы почувствуете в себе силы и небывалую работоспособность. Проявите себя отличным сотрудником, и тогда начальство вас оценит. Не исключено, что сегодня вам могут предложить новую должность. Вы будете очень выделяться среди других людей своей уверенностью в себе и хладнокровным умом.









Козерог

Постарайтесь не наделать глупостей, будьте очень осторожным в этот день. Есть вероятность – совершить непростительную ошибку, о которой потом вы будете еще долго сожалеть. Несмотря на то, что вам свойственно быть практичным и вести повышенный контроль, именно сегодня просто можете серьезно оступиться.



Водолей

Благоприятный день для физических нагрузок, ведь ваше тело не может без них. Удачным решением будет поход в тренажерный зал. Легкие упражнения пойдут на пользу нервной системе, а также всему телу.



Рыбы

Сегодня для вас будет опасным слишком яркое выражение своих эмоций. Постарайтесь максимально держать их под контролем. Возможно, окружающие будут провоцировать, и выводить из себя. Не стоит этому поддаваться.





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