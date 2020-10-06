Гороскоп на 6 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 06 окт 2020 | 08:31

Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.



Овен

В денежных вопросах не помешает сдержанность: есть риск потратить большую сумму, не получив желаемого результата.







Телец

Тельцу не стоит слишком увлекаться связями, которые в скором времени станут обременительными и ненужными.



Близнецы

Дороги сулят вдохновение, вы сумеете оценить себя и понять, кто вы есть на самом деле. Поездка, похоже, станет необычной, новые связи принесут еще больший успех.



Рак

Наиболее трудные дела пока отложите. Осторожность следует проявить при общении с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой коварного умысла.



Лев

Звезды советуют Льву избегать физических нагрузок, особенно, если имеются заболевания позвоночника. У вас найдется масса другой и интересной работы, на которой следует акцентировать внимание.



Дева

Этот день благоприятен для работы на свежем воздухе. Ухаживая за дачным участком или цветочной клумбой, Девы могут получить истинное удовольствие.



Весы

Постарайтесь не давать обещаний - обстоятельства могут сложиться таким образом, что выполнить их будет сложно. Воздержитесь от сотрудничества с людьми, которых плохо знаете.



Скорпион

Скорпиону придется оправдываться, извиняться и даже одаривать презентами малознакомых личностей.



Стрелец

Нервные перегрузки, стрессы, повышенная возбудимость могут приводить Стрельцов к травмам, авариям, пожарам, а также к выступлениям против устоявшихся норм и порядков.









Козерог

В этот период нужно проявлять активность, особенно в вопросах, касающихся общения. Но имейте в виду, что начальство и коллеги могут вас не понять.



Водолей

Звезды предсказывают Водолею трудный день, когда придется отстаивать не только свои права, но и помогать родственникам решить их личные проблемы.



Рыбы

Вероятна вялость, плохое самочувствие. Рыбы могут услышать жалобы близких на нехватку денег, всеобщие недостатки и неприятности.





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