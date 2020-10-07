Гороскоп на 7 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 окт 2020 | 08:32

Звезды обещают день, удачный для новых проектов. Благодаря этому новые начинания могут даваться вам неожиданно легко.



Овен

В первой половине дня старайся не обращать внимания на недостатки окружающих. Твои коллеги могут создать интригу за твоей спиной, не стоит беспокоиться. Во второй половине дня найди время для наведения порядка на рабочем месте. Твой руководитель поддержит твои идеи и окажет помощь в их реализации. Вечером займись оздоровительными процедурами и очисткой организма.







Телец

Этот день принесет хорошие новости и полезные контакты. Тебе нужно обсудить свои идеи с руководителем, старайся использовать факты и логические доводы. Во второй половине дня твои партнеры могут создать конфликт. Обратись за помощью к влиятельному лицу, чтобы разрешить ситуацию. Вечером тебе стоит уделить время своей внешности и омолаживающим процедурам.



Близнецы

В первой половине дня могут возникнуть сложности в работе бытовой техники. Тебе следует полагаться только на себя, тогда ты справишься с задачами. Во второй половине дня твой руководитель поддержит твою инициативу. Старайся объединить свои силы с коллегами. Свободное время посвяти покупке хозяйственных принадлежностей для дома.



Рак

Сегодня ты получишь важную информацию о работе конкурентов. Не теряй времени, прими жесткие меры и действуй решительно. Во второй половине дня могут возникнуть дополнительные препятствия, связанные с решением бюрократических вопросов. Тебе следует отложить те дела, которые ты не в силах разрешить. Свободное время посвяти деловому ужину с коллегами.



Лев

В первой половине дня твой руководитель может создать дополнительные препятствия. Не стоит обращать внимания на проделки своих конкурентов. Твое эмоциональное состояние будет разбалансировано. Тебе стоит успокоиться и направить свои силы на решение вопросов, которые легко даются. Вечером постарайся уединиться и почитать интересную книгу.



Дева

Сегодня тебя ждет публичное признание и успех. Будь осторожнее со своими недоброжелателями, они могут создать препятствия. Во второй половине дня ты получишь прибыль от дополнительного источника дохода. Тебе следует задуматься над алгоритмом успешных шагов. Последовательные действия и союз с единомышленниками удвоят твою прибыль.



Весы

Сегодня тебе придется бороться за свое место под солнцем. Твои конкуренты могут воспользоваться твоими удачными идеями. Не стоит тратить время на выяснение отношений. Обратись за советом к более опытному специалисту. Во второй половине дня ты сможешь найти правильный выход из затруднительной ситуации без потерь.



Скорпион

Этот день принесет много полезных деловых контактов и выгодных связей. Ничего не планируй, действуй интуитивно, тогда достигнешь успеха. Во второй половине дня твои партнеры предложат выгодную сделку. Старайся сразу обсудить все условия сотрудничества и просчитать риски. Вечером тебя ждет приятная встреча с интересным творческим человеком.



Стрелец

В первой половине дня тебя ждет осложнение отношений с руководителем. Сдерживай свои эмоции и агрессию, чтобы не провоцировать конфликт. Во второй половине дня твои партнеры потребуют дополнительных условий. Не стоит уступать свои позиции, иначе тебя ждут потери. Свободное время посвяти уходу за домом и общению с близкими.









Козерог

Этот день удачный для начинания новых проектов и заключения сделок. Тебе не стоит обращать внимания на мелкие препятствия и сложности. Во второй половине дня твой руководитель поддержит твои действия и выделит дополнительное финансирование. Старайся найти общий язык со своими оппонентами. Вечером придется задержаться на работе, чтобы завершить начатое.



Водолей

Утром могут возникнуть семейные разногласия и споры. Тебе следует уделить внимание решению домашних проблем. Во второй половине дня твои коллеги предложат интересный проект. Постарайся найти альтернативное решение, чтобы сэкономить время. Вечером нужно поговорить с коллегами и обсудить будущие планы.



Рыбы

Сегодня удачный день для публичных выступлений и агитации. Тебе нужно привлечь внимание к своим идеям и разработкам. Во второй половине дня тебя ждут дополнительные расходы. Старайся не брать денег в долг и отказаться от кредитования. Вечером постарайся найти время для общения с родственниками и решения семейных вопросов.





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