Гороскоп на 8 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 08 окт 2020 | 08:32

Этот день призывает к творческой самоотдаче, но не стоит делать это ценой собственного здоровья или будущей стабильности.



Овен

Овнам не стоит тратить драгоценное время в первой половине дня. Сегодня это наиболее удачный период для активных действий, в том числе, для эффективного сотрудничества с нужными вам людьми. Если имеются острые разногласия, лучшим аргументом в пользу вашей позиции станут конкретные поступки. С их помощью вам будет проще убедить других в своей лояльности, честности, профессионализме, или в наличии навыков партнерской работы. Именно на вас может лечь ответственность за стабильность личных отношений.







Телец

Сегодня для многих Тельцов сохранят свою актуальность вчерашние впечатления. Будет нелегко взяться за новое дело, пока ваше внимание сосредоточено на волнующем вопросе, например, на последних семейных событиях. Предметом вашего интереса могут оставаться взаимоотношения с партнером по браку, любимым человеком, детьми, конкурентами. Стоит воздерживаться от «переходов на личности». Эмоциональное напряжение будет проще снять в ходе выполнения рутинных дел, или в процессе слаженного совместного занятия.



Близнецы

У Близнецов есть возможность на протяжении всего дня сохранять хороший настрой и стабильные отношения с нужными людьми. Затруднить спокойное общение и ровное течение дел могут эмоциональные помехи. Чем сильнее вы задеты, тем чаще будете вынуждены заново настраивать свое внимание. Причиной душевных бурь может стать любая мелочь, если вы придаете ей значение, например, вас может раздражать поведение коллеги, соседа, человека из близкого окружения. Также, диссонанс могут вносить нюансы самочувствия.



Рак

Сегодня Раки не склонны менять тактику, род занятий или объект своего внимания. Возможна сильная заинтересованность задачей, а порой и зацикленность на ней, в ущерб другим делам. Концентрация на одной теме может стать положительным качеством, если вы стремитесь к конструктивному результату, например, пытаетесь выжать максимум возможного из своих талантов и творческих находок. Наряду с моральным удовлетворением, такая увлеченность может дать и материальный результат, в виде дополнительного дохода.



Лев

Для Львов главным объектом внимания будут собственные дела или семейные интересы. Частная жизнь окажется важнее всего остального, включая внешние атрибуты успеха. В круг «личного и сокровенного» может быть включена любая тема, которой вы сейчас придаете большое значение. Вас могут стимулировать любовные желания, жизненно важные вопросы безопасности, сохранности ценностей, защиты своей территории, владений, накоплений. Именно эти мотивы определят вектор действий, зададут принцип отбора партнеров.



Дева

Сегодня Дев привлекает все сложное и таинственное. Внешние эффекты, яркие рекламные трюки могут не сработать, если за ними не стоит глубокое внутреннее содержание или загадка. Это не лучший день для поверхностного общения, легкомысленного флирта, может не привлекать поиск быстрой выгоды, принцип легкой победы. Приоритет останется за главными материальными или духовными сокровищами. Это могут быть дети, творческие достижения, близкие связи, ключевые важные знания, или другие непреходящие ценности.



Весы

Этот день создает у Весов ощущение праздника, и одновременно углубляет восприятие жизни. Знакомые сценарии, старые друзья могут предстать с новой стороны. Возможно, вы поймете тайный механизм внешних эффектов, секрет успеха, принцип удачной рекламы. Не исключено, что в чем-то изменится мировоззрение, на былые удовольствия или цели вы начнете смотреть без «розовых очков». Может появиться престижное дорогостоящее хобби. Заводя знакомства и поддаваясь новым увлечениям, стоит помнить о возможной цене.



Скорпион

Для Скорпионов день чреват подспудным психологическим напряжением. Самолюбивые Скорпионы способны остро переживать малейшие неудачи. Возможно пристальное внимание к потенциальным соперникам, не исключен скрытый конфликт с начальством. Критерием личного успеха могут быть карьерные, любовные, финансовые победы. Звезды напоминают, что блеснуть талантом мало, нужно закрепить достигнутые позиции. Чем выше заинтересованность в успехе, тем важнее быть в тонусе и проявлять креативный подход к любой задаче.



Стрелец

Для Стрельцов день потенциально благоприятный, но что-то будет лишать многих представителей знака душевного равновесия, и заставлять искать трудные пути. Привычные схемы делового и личного взаимодействия могут показаться вам пресными и лишенными интереса, если в них не хватает драмы или изюминки. В отсутствие желаемой разницы потенциалов, создающей интригу, вы можете сами неосознанно начать усложнять игру. Дополнительные проблемы может создавать пристрастное отношение к отдельным людям или темам.









Козерог

Козерогам звезды советуют быть начеку, так как день полон соблазнов. Кто-то может сыграть на ваших задетых чувствах, неосуществленных планах, честолюбивых мечтах. Не исключено, что вас спровоцируют неосознанно. Если вы все же втянулись в игру, не стоит предпринимать ничего серьезного, лучше воздержаться от необратимых действий, важных заявлений и обещаний. Не стоит спешить со сменой стратегии в деловой сфере. Раскрываться эмоционально лучше со знакомыми людьми, в полностью безопасной обстановке.



Водолей

Сегодня Водолеям трудно устоять против искушений, различных демоверсий и рекламных акций. Будет нелегко сохранять спокойствие перед лицом заманчивой перспективы, сопротивляться лести или чужой красоте. Может сыграть роль жажда материального успеха. Непросто будет выйти из не устраивающих отношений: чем больше недостатков у партнера, тем обаятельнее он будет казаться. Возможно, будет задето ваше самолюбие, честолюбие. Правильность выбора поможет определить тест-драйв или пробное сотрудничество.



Рыбы

Рыбам стоит избегать чрезмерной увлеченности. Неумение (или нежелание) видеть границы может создать дополнительные трудности и осложнить даже самую благоприятную перспективу. Энергичные и предприимчивые Рыбы рискуют излишне вложиться в исполняемое дело и не получить ожидаемого эффекта. Возможна чрезмерная навязчивость в заботе о домашних питомцах, в опеке и воспитании детей.





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