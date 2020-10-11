Гороскоп на 11 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 окт 2020 | 10:13

Звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.



Овен

День не склоняет Овна к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех. Ему достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи.







Телец

Телец склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела.



Близнецы

Сегодня для Близнецов очень удачный день. Их энергичность дает им фору перед окружающими, которую они имеют все шансы блестяще использовать.



Рак

Раку противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения.



Лев

Лев будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Он же будет чувствовать себя способным на многое.



Дева

Деве следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ей заняться чем-нибудь приятным.



Весы

Весы просто обязаны поделиться своими мыслями с миром. Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями.



Скорпион

У Скорпиона вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений.



Стрелец

Стрельцу повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит. Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора – если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего.









Козерог

Козерог может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет. День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету.



Водолей

Водолей будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений – тогда рассеянность Водолея не принесет ему особого вреда.



Рыбы

Рыбы при желании способны добиться многого. Однако далеко не факт, что такое желание у них возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Рыбам достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей.





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