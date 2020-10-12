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Гороскоп на 12 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 12 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 окт 2020 | 10:42

В отличие от вчерашнего дня, в гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.

Овен
У Овна обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. 



Телец
Тельцу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Телец не последует этому совету, то какие-то его завтрашние начинания застрянут на полпути или дадут сбой.

Близнецы
У Близнецов есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах, к которым они не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые Близнецы смогут направить в нужное им русло. 

Рак
Звезды гороскопа советуют Раку заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Рака не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. 

Лев
В жизни Льва нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на удачное стечение обстоятельств не стоит. 

Дева
Эмоции Девы обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Деве тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг.

Весы
Весам не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно их подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из их дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей.

Скорпион
Скорпион способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим. День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг.

Стрелец
Сегодня отличный день для того, чтобы Стрелец получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений.



Козерог
Ключом к успеху в гороскопе Козерога является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью. В отношениях с близкими людьми у Козерога завтра возможны разлад и выяснение отношений. 

Водолей
День будет пробовать Водолея на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Водолея масса сил, чтобы этому противостоять. Есть вероятность того, что Водолею придется отстаивать свои интересы.

Рыбы
Звезды гороскопа предвещают Рыбам день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов. Однако парадокс заключается в том, что Рыбы вряд ли сумеют по достоинству это оценить. 

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