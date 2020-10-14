Гороскоп на 14 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 окт 2020 | 08:30

Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же – лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного.



Овен

Овны честолюбивы, везде хотят быть первыми и лучшими, но сегодня в профессиональных делах больших результатов ждать не приходится.







Телец

Телец сможет успешно «продать» не только свои знания, но и богатый опыт. Вам попадется хороший партнер в работе, что большая редкость.



Близнецы

День благоприятный во всех отношениях. Вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми.



Рак

Многим Ракам придется защищаться от превратностей судьбы. Разумеется, это не означает, что вы должны рвать неприятеля на куски, но при случае не стесняйтесь громче «щелкнуть клешнями» и показать свою отвагу.



Лев

Звезды советуют Льву использовать все перемены в жизни с выгодой, чтобы потом гордо взглянуть на свое отражение в зеркале. Вы способны на такие смелые поступки, что сами удивитесь.



Дева

Никаких негативных ситуаций не ожидается. Впереди интересные и непредсказуемые повороты судьбы. Можно заниматься решением имущественных вопросов и делать покупки.



Весы

Диссонанс планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Повышается вероятность конфликтов, разногласий со второй половиной.



Скорпион

У Скорпиона ожидается пик трудовой активности. Если вы не надорветесь к вечеру, то точно приползете домой без ног. Что ж, время пожинать плоды еще не пришло.



Стрелец

Все тихо и спокойно. Никаких резких скачков и изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты, особенно с неуравновешенными людьми.









Козерог

Если в вас проснется талант руководителя, то можно попробовать открыть собственный бизнес, организовать творческую группу или заняться новым для вас делом, например спортом, туризмом, игрой на бирже, политикой.



Водолей

Звезды советуют Водолею исправлять ошибки прошлого. Если есть проблемы в работе или личной жизни, то немедленно проработайте ситуацию.



Рыбы

Постарайтесь запланировать как можно больше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели.





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