Гороскоп на 15 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 окт 2020 | 08:31

Звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.



Овен

Овен способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Овен способен испытывать массу колебаний.







Телец

У Тельца будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры.



Близнецы

Близнецы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре. Звезды гороскопа наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию.



Рак

Есть большая вероятность, что Рак захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других



Лев

Душа Льва будет требовать разговоров, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Даже простое общение Лев способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции.



Дева

Этот день Деве стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют ее душу или ее кошелек. Мозг Девы завтра обещает работать четко и конструктивно.



Весы

Сегодня Весы могут, если захотят, внести ясность в любой вопрос. Их мозг будет работать четко, позволяя им анализировать и решать логические задачи.



Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Скорпион боится себе в этом признаться?



Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик.









Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями. Этот день склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце.



Водолей

Залог успеха Водолея в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста.



Рыбы

Рыбы сегодня могут испытывать желание как следует подискутировать. Их боевой настрой грозит вылиться в споры – желание Рыб доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram