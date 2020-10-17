Гороскоп на 17 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 окт 2020 | 09:52

Сегодня звезды гороскопа обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но, несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы – у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет.



Овен

Овну необходимо налаживать контакты с людьми, которые помогут решить карьерные вопросы. Конечно же, не следует быть слишком дотошным и лицемерным, но немного хитрости не помешает.







Телец

Если вам приходится общаться не только с союзниками, но и с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке.



Близнецы

Представители Близнецов - интересные собеседники, способны поддержать разговор на любую тему, но вы можете суетиться и проявлять беспокойство, а подчас вести себя чересчур активно.



Рак

Звезды не обещают Раку легкого и солнечного дня, хотя он и не рассчитывает на такое счастье. Тем более, что море невыполненной работы, которую нужно сделать в режиме аврала.



Лев

Если представится возможность отдохнуть, пообщаться с друзьями, интересными людьми, не стоит ею пренебрегать. Именно сейчас возможно судьбоносное знакомство.



Дева

Двойственный день. В лучшем случае Девы смогут помогать другим людям, в худшем - обнаружат склонность «захватывать» все лучшее для себя, с ненасытным упорством эксплуатировать всех и каждого ради удовлетворения своих личных прихотей.



Весы

Весы покажут всем, на что способны. Надеемся, что в лучшем смысле этого слова. Вы талантливы и трудолюбивы, но почему-то скрываете все это от коллег.



Скорпион

Перед тем как что-либо предпринять, все как следует обдумайте. Сейчас решение вопросов нельзя пускать на самотек. Если вы не уверены в своей правоте, не пренебрегайте помощью близких людей.



Стрелец

День чреват крупными катастрофами, политическими выступлениями, семейными конфликтами. Вы имеете право на ошибку, но вместе с тем набирайтесь опыта, развивайтесь и становитесь мудрее.









Козерог

Звезды не рекомендуют Козерогу рассказывать о своих планах даже близкому другу. Пусть пока все будет в секрете, а там время покажет.



Водолей

Данный период располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен.



Рыбы

Отличная пора для укрепления здоровья, освобождения от вредных привычек, начала вживания в новый режим.





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