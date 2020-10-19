Гороскоп на 19 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 окт 2020 | 08:33

Сегодня звезды гороскопа призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции в этот день могут перехлестывать через край. По этой причине обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, случайное знакомство - обернуться изменой, а вечеринка с друзьями - затянуться до утра, так что лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.



Овен

День символизирует открытость, прямолинейность, правдивость. Прямота и исключительная честность - визитная карточка Овна в этот день, хотя эти качества не всегда будут уместны.







Телец

Воздержитесь от заключения сделок. К новым проектам приступайте осторожно. Возможны финансовые потери.



Близнецы

Идет благоприятное время для достижений в профессиональной деятельности. Если хотите начать новые дела, не упускайте шанса.



Рак

Этот день символизирует упадок духа. При плохом настроении Рак не только сам впадает в состояние глубочайшей депрессии, но и ввергает в него окружающих.



Лев

Данный день благоприятен для начала новых дел, а также деловых контактов, поэтому есть смысл себя пересилить и взяться за дела. Зато в отношениях с любимым человеком никакие неприятности вам не грозят.



Дева

Звезды предсказывают Деве новые и масштабные победы на профессиональном поприще. Вы решите изучать иностранный язык, завязать контакты с западными партнерами и внедрить интересные идеи в рабочий процесс.



Весы

Этот день благоприятен для приобщения к миру искусства, посещения театров, концертов, выставок Весы могут стать сентиментальными, внушаемыми.



Скорпион

Вы услышите много обещаний, которые могут вас вдохновить. Но не стоит питать ложных иллюзий. Перед тем как делить шкуру неубитого медведя, хорошо подумайте.



Стрелец

Стрельцу нужно стать не зависимым от людей, которые пытаются его спровоцировать на конфликт. Есть шанс отправиться на учебу или в командировку за рубеж.









Козерог

Меркурий начнет свое попятное движение, активная деятельность Козерогов пойдет на убыль. У многих вероятны сомнения, недоверие и подозрение.



Водолей

Сейчас вы будете полны энтузиазма. Единственным препятствием могут оказаться палки в колесах, вставляемые руководящими лицами. Постарайтесь не обращать на это внимания.



Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть не только деликатными, но и осторожными во время общения с коллегами. Кто-то из них пытается вас специально вызвать «на бой», чтобы потом занять вашу должность.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram