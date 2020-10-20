Гороскоп на 20 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 окт 2020 | 08:29

Сегодня гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги.



Овен

В семьях во второй и третьей декадах вероятны проблемы с детьми, которые выльются в серьезные расходы. Кроме того, вероятны телесные повреждения или может возникнуть необходимость хирургического вмешательства.







Телец

Звезды советуют Тельцу быть решительнее, если дело коснется повышения по службе. Вы так давно хотели занять место главного редактора, что теперь не нужно пятиться назад.



Близнецы

Доверяйте своим внутренним ощущениями поступайте так, как считаете нужным. Тогда вы сможете добиться успеха во всех ваших начинаниях.



Рак

Этот день может стать настоящим испытанием для Раков. На вас неожиданно свалится крупная сумма денег. Невероятная удача вскружит вам голову, а создавшаяся ситуация приятно удивит.



Лев

Льву придется столкнуться лоб ко лбу с мелкими неприятностями, но ваше хладнокровие поможет их нейтрализовать. Настроение может испортить человек, который давно под вас «копает» на работе.



Дева

Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но не настраивайтесь на определенный результат, дайте возможность проявиться случаю. Любимый человек готов поддержать вас.



Весы

Общение с близкими людьми пройдет на высшем уровне, поэтому можно не переживать из-за мелких споров, которые произошли накануне. Спортивные достижения ждут Весов, которые давно этим занимаются.



Скорпион

Этот день может поставить перед Скорпионами трудные задачи - воспитание проблемных, подростов, уход за престарелыми родителями. Уделяйте больше внимания детям.



Стрелец

Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется. Зато день удачен для всего, что связано с любовью.









Козерог

Могут испортиться отношения с родителями, как собственными, так и супруга. В своем доме Козерогам может быть холодно и неуютно вплоть до конца месяца.



Водолей

Водолею лучше не планировать поездки на дальние расстояния. Особенно, на своем автомобиле, который вы собирались поставить на ремонт.



Рыбы

В данный период старайтесь ничего не планировать, оставьте больше времени для отдыха. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и к полезным советам прислушаться не помешает.





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