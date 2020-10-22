Гороскоп на 22 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 окт 2020 | 08:32

Стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры.



Овен

Фортуна сегодня благоволит к тем, кто в пути, делая этот путь легким, время коротким, впечатления яркими и знакомства многообещающими.







Телец

Вам хотелось громко заявить, подойти и сказать, возмутиться и заступиться, сострить и развеселить, да проклятая робость не дала. Зато Вы сделали это мысленно. И не раз.



Близнецы

«Вы не одна, Вы не со мною…» - обмен многозначительными взглядами, и все. Вскоре у вас будет еще одна такая же встреча, так Вы уж не робейте!



Рак

Слишком агрессивные чувства, желание обладать предметом любви, что самому предмету любви вряд ли может понравиться. При подтверждении обстоятельствами личного гороскопа - опасность от воды.



Лев

Разгрузочно-медитативный день. Поменьше жирного, соленого, острого и алкоголя, побольше свежего воздуха, спокойствия, созерцания и самоуглубления. Хорошо посетить Храм, послушать классическую музыку, почитать мудрую книгу.



Дева

Сегодня Вам предстоят два малых и три больших приёма… Или нет, три малых и два больших… Короче, вспоминайте правила этикета и отрепетируйте перед зеркалом пару-тройку дежурных улыбок.



Весы

Пониженный энергопотенциал, сонливость, невнимательность. При подтверждении обстоятельствами личного гороскопа - опасность от воды.



Скорпион

Кем бы Вы ни были доныне, сегодня Вы - поэт, художник, скульптор, другими словами, творец, работающий не по принуждению, но только по вдохновению. Что Вы создадите, таким оно и будет. Заявки от коллективов, частных лиц и предприятий не принимаются!



Стрелец

Вы чувствуете себя Золушкой, которая, будучи достойной любви принца, сидит в рубище и перебирает крупу. Но все должно идти по порядку. Сначала крупа, крестная фея и карета из тыквы, а уж потом бегство с бала, башмачок и принц.









Козерог

На этот день у Вас было запланировано три подвига. Но, немного поразмыслив, Вы уменьшаете их число сперва до двух, а затем до одного и находите для этого веское оправдание.



Водолей

Этот день хорошо посвятить свободному творчеству. Действия по обязательствам сильно утомят, бездействие вызовет досаду. Более никаких предписаний и никаких ограничений.



Рыбы

Попытка навести порядок приводит к еще большему хаосу. Это начинается внутри - на уровне мыслей, целей и средств и заканчивается снаружи, в виде ералаша из вещей и событий.





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