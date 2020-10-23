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Гороскоп на 23 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 23 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 окт 2020 | 08:30

Энергетика пятницы - чувственная, гармоничная, созерцательно-пассивная. День легкий - самый лучший день для свиданий, развлечений, отдыха и получения удовольствий.

Овен
Вероятно, что ваша активность в публичных собраниях многим не понравится, а увлечения вызовут некоторое разочарование. Во избежание плохих последствий проявите повышенное внимание к своему поведению.



Телец
Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они развиваются не совсем гладко. Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут разрешиться, если вы не будете поддаваться унынию.

Близнецы
Успех в делах будет полностью зависеть от организаторских способностей Близнецов. Без конкурентной борьбы не обойдется, но гороскоп подкинет вам несколько ценных советов.

Рак
Над вами нависнет угроза убытков, позора, депрессии. Вероятно, в прошлом вы допустили серьезную ошибку: не смогли простить человека из вашего окружения.

Лев
Выбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

Дева
Деве судьба подбросит не один шанс, чтобы улучшить материальные проблемы. Главное, не стремитесь занять деньги у друзей и оформлять кредит в банке.

Весы
Вы можете загадывать желания, и они непременно исполнятся. В этот день ясно видны причины происходящих событий. Не старайтесь взять ношу, которая вам не по силам. У каждого своя мера счастья.

Скорпион
Нужно запланировать ограниченное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров могут вызывать у вас досаду.

Стрелец
Звезды советуют Стрельцу анализировать старую и собрать новую информацию. Если вы задумали переход на другую работу, то предварительно все просчитайте.



Козерог        
Вы станете долго раскачиваться и входить в привычный ритм работы, однако, втянувшись в будничную суету, во второй половине дня сегодня с успехом завершите старые дела.

Водолей
В течении дня могут возникать проблемы, связанные с задержками каких-то процессов, опозданиями, техническими сбоями. Залогом отличного результата будут ваши дисциплинированность и ответственность.

Рыбы
Рыбам будет нелегко взять себя в руки и заняться тем, что является первостепенным. Возможны бытовые проблемы, необоснованная агрессия и даже ссора с любимым человеком.

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