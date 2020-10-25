Гороскоп на 25 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 окт 2020 | 10:33

Не расстраивайтесь по пустякам и не огорчайте своих близких. Если вы себя плохо чувствуете, постарайтесь без угрызений совести отлежаться дома.



Овен

Легкий, интересный и запоминающийся день. Вас посещает вдохновение, появляется много новых идей и планов. Можно вернуться и к каким-то старым замыслам: на этот раз вы найдете людей, которые помогут реализовать их. Удачные совпадения позволят быстро решить сложные профессиональные задачи. У некоторых Овнов появится шанс подняться по карьерной лестнице, и представители знака его не упустят.







Телец

Желание заработать больше превышает ваши физические возможности. Нельзя так издеваться над организмом. Вы склонны «заедать» волнующие ситуации, а это может обернуться банальным ожирением, что очень отрицательно скажется на вашем общем состоянии. Конечно, вы самые выносливые из всех знаков зодиака, но даже огромному быку полезно иногда расслабляться.



Близнецы

Устройте себе день позитивных эмоций. Радужное восприятие реальности повысит самооценку. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие организма. На досуге займитесь домашними танцами или не поскупитесь на расслабляющий массаж. Творчески развитая натура Близнеца настойчиво требует путей реализации потенциала.



Рак

В этот день Раков ждут испытания, связанные с любимым человеком. Звезды подсказывают, что любовь это не только радость, но и верность своей половинке в трудных ситуациях. Одинокие Раки, постарайтесь не разочароваться, если новый знакомый не будет полностью соответствовать вашему идеалу.



Лев

Если в вашем союзе далеко до идиллии, то астрологические влияния этого дня могут внести еще больше напряжения между вами. Одиноких Львов может охватить смятение. Если вам трудно справиться с переживаниями, попробуйте не спешить с новыми знакомствами.



Дева

Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Только не все представители этого знака смогут высказать свои мысли. Кто-то окажется застенчивым и неуверенным в себе. Но и отчаиваться не стоит, что вам немного не хватает храбрости. Если намечаются несложные дела, то решите их в первую половину дня.



Весы

Первая половина дня запомнится финансовым успехом, ростом доходов. Вы не будете зависимыми от финансовых обязательств. Удачным станет кредитование, микрозаймы, оформление кредитных карт, оптимизация долговых обязательств. Вы прекрасно будете ладить с людьми, а особенно с коллегами по работе.



Скорпион

Вы достигнете желаемого успеха в карьере, потому что проявите свою энергичность и уверенность в себе. Во второй половине дня произойдут неожиданные перемены, которые заставят вас поменять свои планы.



Стрелец

Легкомыслие представителей знака принуждает их действовать всегда во вред своему здоровью. Основная причина болезней Стрельца – крайняя раздражительность. Звезды обращают ваше внимание на водные виды спорта. Вода успокаивает нервы и приводит в тонус уставшее тело. Для процедур подойдет контрастная ванна с отварами трав или поход в бассейн.









Козерог

День полный карьерных перспектив. Руководство предложит вам занять более высокую должность. И если вы уверены, что справитесь с новыми обязательствами, то соглашайтесь на предложение. От вас потребуется достаточно знаний и опыта, чтобы проявить себя прекрасным профессионалом.



Водолей

Ожидается сложная обстановка на работе, но благодаря коммуникабельности вы сможете уладить все нестыковки. Вторая половина дня будет сопровождаться легкой усталостью, но в целом день принесет много полезного.



Рыбы

Возможно, Рыбам придется вспомнить о когда-то данном обещании объекту своей страсти. Сейчас наиболее благоприятное время, чтобы исполнить мечту второй половинки. Одиноким Рыбам звезды сулят начало нового любовного романа, который заставит забыть о прошлых переживаниях.





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