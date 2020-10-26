Гороскоп на 26 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 окт 2020 | 08:33

Хорошо начинать новое дело, заключать договор, совершать сделки, закладывать первый камень в строительство чего угодно. Показано начинать ремонт, строительство дома.



Овен

Для Овнов сегодня благоприятны такие занятия, как украшение дома, наведение лоска на квартиру, смена дизайна, причем можно позволить себе довольно большой размах, не довольствуясь малым. День может принести новые дружеские, деловые и романтические знакомства, встречи со старыми друзьями и возлюбленными. Вторая половина суток будет щедра на непредвиденные повороты событий и незапланированное развитие начатых дел.







Телец

У Тельцов день сложится благоприятно для поездок к родителям или в те места, с которыми связаны ваши детские воспоминания. Можно свободно встречаться со старыми друзьями в неформальной обстановке, изучать и обсуждать материалы по интересующей теме. В целом это будет счастливый день, особенно в личных отношениях.



Близнецы

События этого дня могут иметь явный материальный подтекст. Вероятно Близнецам придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вы добьетесь вдвое больше, если немного приглушите свою критичность, волю и проницательность. Процесс решения глобальных задач может затянуться, однако вопросы, которые могут быть разрешены прямо сейчас, лучше прояснить и навсегда закрыть.



Рак

Для того чтобы день прошел удачно, Ракам придется подстроиться к домашней обстановке. Вы будете с удовольствием проводить время, благоустраивая свое жилище или общаясь с родственниками. Можно пригласить к себе гостей - они будут очарованы вашим гостеприимством и любезностью. Сегодня вам будет вполне достаточно личной энергии и коммуникабельности.



Лев

У Львов - подходящий день для деловых встреч (особенно запланированных заранее). Этот период хорошо подходит для внимательной и сосредоточенной работы, а также любой деятельности, которая потребует от вас таких качеств, как ответственность, внимательность и стремление к достижению высоких результатов. Этот день можно использовать для начала нового романа, особенно в том случае, если вы четко понимаете, для чего он вам нужен, что вы хотите получить от этих отношений и что можете дать своей пассии.



Дева

Это благоприятный день для умственной работы, заключения договоров и коммерческих сделок. Но небольшие экскурсии, а также поездки и командировки сегодня окажутся не слишком удачными. Впрочем, это время благоприятно для активного отдыха, занятий спортом. Вы можете быть уверены в том, что ваших личных средств хватит на все необходимое сегодня.



Весы

Весы сегодня могут получить подтверждение того, что кто-то из знакомых им людей играет на два фронта (то есть все результаты вашего сотрудничества сливает кому-то из конкурентов). Но отношения с родственниками будут складываться как никогда успешно. Не выходя из дома, постарайтесь отвлечься от плохих мыслей: посмотрите хороший фильм, прочтите увлекательный роман, послушайте музыку, и вам покажется, что вы совершили лучший вояж в своей жизни.



Скорпион

Для того чтобы извлечь пользу из текущей ситуации, Скорпионам нужно к ней приспособиться. Сейчас важно контролировать свое эмоциональное состояние, поскольку удача в этот день во многом зависит именно от него. Но чем меньше вы будете взаимодействовать с начальством, тем лучше будет развиваться тот или иной проект.



Стрелец

Атмосфера дня у Стрельцов хорошо подходит для установки нового программного обеспечения или обучения. В это время стоит избегать ссор и конфликтов, так как они могут легко разгореться и принять слишком большой масштаб. Впрочем, разногласия с родственниками и соседями будут быстро улажены.









Козерог

Козероги сегодня будут в неплохой форме и способны правильно сориентироваться в обстановке. В общении отдавайте предпочтение тем людям, которых вы хорошо знаете и в контакте с которыми лично заинтересованы. Это также подходящее время для выяснения каких-либо серьезных отношений (например, с другом, деловым конкурентом, учениками и учителями, партнером по браку).



Водолей

В этот день Водолеи вряд ли будут готовы к решительным и серьезным поступкам. Отношения с любимым человеком во второй половине дня могут ухудшиться. Реализацию очередного грандиозного замысла вам следует отложить на более благоприятное время.



Рыбы

Рыбы сегодня рискуют упустить самый важный шанс в вашей жизни. Вам предстоит вспомнить не только о прошедшем веселье, но и о своих новых обязанностях. Неожиданно будут возникать трения, которые отнимут у вас много времени и сил, и вместо нужных дел вы рискуете заниматься выяснением отношений. Помните, что любые отрицательные эмоции сегодня могут плохо сказываться на вашем здоровье.





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