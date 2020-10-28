Гороскоп на 28 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 окт 2020 | 08:34

Сегодня лучше всего посвятить время себе. Окружите себе вниманием и заботой. Ничего не бойтесь и наслаждайтесь моментом.



Овен

День нагрузки на нервную систему. Стремительно сменяющиеся события вызовут панику. Умственные загрузки существенно снизят общее самочувствие, а бурное воображение Овна подстегнет к решительным действиям.







Телец

Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом, прекрасно активизируется деловое партнерство. Благодаря взаимовыгодным договорам, вы сможете расширить свои партнерские связи. Вторая половина дня сулит вам борьбу и препятствия.



Близнецы

Период непониманий и обид остался позади. Сейчас вам уже ничего не мешает наслаждаться взаимопониманием. Одиноким Тельцам представится возможность окунуться с головой в романтические приключения и слегка развлечься, завязав легкие, ни к чему не обязывающие отношения.



Рак

Вы будете зависимы от сложившихся обстоятельств. Это может быть связано с информационными источниками и даже с погодой. Вы проявите особый интерес к слухам и сплетням, особенно если разговоры будут иметь материальный характер. Некоторая информация действительно окажется для вас полезной, так как подскажет вам правильный путь для решения важных финансовых вопросов.



Лев

В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Первая половина дня запомнится яркими и стремительными моментами.



Дева

Представители знака отличаются слабым здоровьем и меланхоличным настроением. Постоянные рецидивы хронических заболеваний выбивают из привычной жизненной колеи. Хороший продолжительный сон и вечерний легкий отдых в семейном кругу – верное лекарство на сегодня от повышенной усталости Дев.



Весы

Первая половина дня запомнится финансовым успехом, ростом доходов. Вы не будете зависимыми от финансовых обязательств. Удачным станет кредитование, микрозаймы, оформление кредитных карт, оптимизация долговых обязательств. Вы прекрасно будете ладить с людьми, а особенно с коллегами по работе.



Скорпион

Звезды подсказывают, что чрезмерная осторожность и подозрительность Весов могут держать вас в постоянном напряжении, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком. Если одинокие Весы перестанут бояться перемен в своей жизни, то смогут реализовать свои самые смелые мечты.



Стрелец

Вы достигнете желаемого успеха в карьере, потому что проявите свою энергичность и уверенность в себе. Во второй половине дня произойдут неожиданные перемены, которые заставят вас поменять свои планы.









Козерог

Легкомыслие представителей знака принуждает их действовать всегда во вред своему здоровью. Основная причина болезней Стрельца – крайняя раздражительность. Звезды обращают ваше внимание на водные виды спорта. Вода успокаивает нервы и приводит в тонус уставшее тело. Для процедур подойдет контрастная ванна с отварами трав или поход в бассейн.



Водолей

Займите свои мысли разработкой рационального питания для себя. Негативные жизненные факторы давно подтачивают ваше самочувствие чрезмерной жирной едой и банальной ленью.



Рыбы

Займите свои мысли разработкой рационального питания для себя. Негативные жизненные факторы давно подтачивают ваше самочувствие чрезмерной жирной едой и банальной ленью.





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