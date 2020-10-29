Гороскоп на 29 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 окт 2020 | 08:36

Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым.



Овен

Поведение Овна во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме.







Телец

В жизни Тельца возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся ему не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор…



Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности. Чтобы начать путешествие в Матрицу, Близнецам достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм.



Рак

Звезды гороскопа не советуют Раку браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Раку завтра придется решать.



Лев

Лев рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Льву завтра придется выслушать свою порцию критики.



Дева

Звезды гороскопа предвещают Деве отличный день, когда она способна демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой. При этом чем больше сложностей будет на ее пути, тем лучше.



Весы

Отличительной чертой в гороскопе Весов может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя будет сложно принять любое решение, даже если потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух.



Скорпион

Ситуация может заставить Скорпиона отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Скорпиону смириться.



Стрелец

В гороскопе Стрельца будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Стрелец будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом.









Козерог

Козерог может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им. Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Козерогом.



Водолей

День будет склонять Водолея к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров. Именно сегодня Водолею легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность.



Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить как можно больше времени себе и всему, что им нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Рыб приятной расслабляющей атмосферой.





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