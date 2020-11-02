Гороскоп на 2 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 ноя 2020 | 08:39

Удачи чередуются с неудачами. Друзья могут подвести, а недруги помочь. Все дела, кроме домашних, воспринимаются критически.



Овен

День символизирует перемены, новый этап в жизни. Вероятно, изменится и характер самого Овна - он станет более серьезным и ответственным.







Телец

В жизни Тельца ничего значимого не произойдет. Возможны незначительные трудности, но вы лихо справитесь с ними.



Близнецы

С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает вас на прочность.



Рак

Сегодня в голове Раков будет такой рой мыслей, что он почувствует острое желание поделиться ими хоть с кем-нибудь.



Лев

Широкий круг общения позволит Львам собрать нужную информацию и принять правильное решение.



Дева

Деве понадобится уверенность в себе, чтобы проявить себя в работе. Дел невпроворот, а вы бросаетесь на мелкие задачи.



Весы

Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. У влюбленных возможен окончательный разрыв отношений.



Скорпион

Сегодня будет удачно складываться решение личных текущих проблем. Быть может, этим вечером Скорпионы окажутся там, где еще не были.



Стрелец

В это время возможны просчеты, ошибки, разочарования и прочие неприятности, последствия которых придется устранять в течение продолжительного времени.



Козерог

Козерогу не следует подгонять судьбу, чтобы она исполнила все его желания. Это же не «золотая рыбка». Главное, не спешить, иначе можно получить то, что станет только препятствовать карьерному росту и обогащению.









Водолей

Вероятны конфликты с внешним окружением, нежелание подчиняться неписаным законам коллектива. Как никогда ранее вам нужно проявить терпение и выдержку.



Рыбы

Чем бы ни занималась команда, в которой присутствует Рыбы, она будет иметь успех, будь то спортивная игра или общий творческий проект на работе.





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