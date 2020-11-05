Гороскоп на 5 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 ноя 2020 | 08:34

Звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.



Овен

Сегодня удивительный день, когда в делах Овну не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих.







Телец

Тельцу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Телец уже давно идет не по тому пути?



Близнецы

Не исключено, что сегодня Близнецам придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день их могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки.



Рак

Раку потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб.



Лев

Звезды гороскопа не советуют Льву вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Лев пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу.



Дева

Дева может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг нее будет далека от идеальной.



Весы

День пройдет для Весов под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия.



Скорпион

В любых делах Скорпиону просто необходимо избавиться от стереотипов. День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно.



Стрелец

Стрелец рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов.



Козерог

Сегодня день, когда Козерог может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Козерога ощущение дежавю.









Водолей

Водолей может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации.



Рыбы

Окружающие будут настроены по отношению к Рыбам очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют им по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Рыбы зависят, – например, с начальством.





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