Гороскоп на 6 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 06 ноя 2020 | 08:35

Общий эмоциональный фон дня может казаться спокойным, даже сонным, однако такое впечатление обманчиво. Звезды гороскопа предупреждают, что это спокойствие сжавшейся пружины, которая способна распрямиться в любой момент.



Овен

Овну следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень.







Телец

День не склоняет Тельца анализировать или вдаваться в подробности. Телец может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву.



Близнецы

Близнецам надо быть трижды осторожными – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах.



Рак

Энтузиазм Рака способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Рак со своим усердным рвением может вызывать у окружающих раздражение.



Лев

Звезды гороскопа советуют Льву расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил.



Дева

Деве необходимо встряхнуться: такое впечатление, что ей все безразлично. На самом же деле эмоции Девы притупила рутина, и если она сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм.



Весы

Любой механизм, винтиком которого являются Весы (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Весы



Скорпион

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Скорпиону действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным.



Стрелец

Стрельцу не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул.









Козерог

Козерогу не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Козерог может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе.



Водолей

Водолею не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний.



Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся. День склоняет Рыб к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций





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