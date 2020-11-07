Гороскоп на 7 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 ноя 2020 | 10:51

Звезды говорят, что вам нужно больше времени уделять планам на будущее. Подтяните английский, займитесь карьерой, запланируейте отдых. Все полезное, что вы сделали сегодня, оккупится в будущем вдвойне.



Овен

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.







Телец

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.



Близнецы

В целом, удачный день в плане работы и карьеры. Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение. Безработным тельцам, сегодня выпадает удачный шанс – найти работу своей мечты. Главное правило – активность, и упорные поиски желаемой работы.



Рак

Наступил день, когда можно наконец-то дойти до какого-нибудь тренажерного или фитнес зала и купить абонемент на месяц вперед. Это позволит не откладывать занятия спортом снова в дальний ящик, и тогда в скором времени вы сможете не только скинуть лишний вес, но и укрепить сердечную мышцу. А она очень нуждается в поддержке и тренировке, так как риск инфаркта высок как никогда.



Лев

Наступил день, когда можно наконец-то дойти до какого-нибудь тренажерного или фитнес зала и купить абонемент на месяц вперед. Это позволит не откладывать занятия спортом снова в дальний ящик, и тогда в скором времени вы сможете не только скинуть лишний вес, но и укрепить сердечную мышцу. А она очень нуждается в поддержке и тренировке, так как риск инфаркта высок как никогда.



Дева

Удачный день для деловых партнерских отношений. Возможно, вы заключите взаимовыгодный договор. Очень активно будет проходить работа у представителей знака зодиака, которые трудятся в сфере услуг. А если вам необходимо уладить какой-то юридический вопрос, то все в ваших руках. Сегодня могут встретиться знакомые люди, которые окажут вам неплохую помощь.



Весы

Начальство и коллеги не оценят вашей чрезмерной активности, поэтому стоит сбавить обороты. Представителям знака, чья профессия связана с экономикой и финансами, стоит быть внимательней при подсчетах.



Скорпион

Именно сегодня можно устроить своем организму хорошенькую встряску. Это может быть полный отказ от еды и обильное питье в течение всего дня, либо усиленное занятие спортом. Наилучшим вариантом станет командная игра (баскетбол или футбол). При этом осторожность нужно соблюдать с огнем, так как риск получения ожога очень велик. А конец дня можно совместить с любой водной процедурой.



Стрелец

В деловом сотрудничестве проявляйте осторожность, не исключены авантюрные ситуации вплоть до крупного ущерба. А вот интуиция вас сегодня не подведет. Если люди, с которыми вы имеете общее дело не вызывают у вас доверия, то сделайте шаг назад.









Козерог

Обязательно сегодня найдите немного времени, чтобы сделать ультразвуковое обследование внутренних органов. Особенно этого касается желудка и печени. Эти органы находятся в том состоянии, когда в любой момент они могут дать сбой в работе. И чтобы такого не произошло, нанести визит врачу лучше уже сегодня. А вечером обязательно устройте себе ароматерапию.



Водолей

Не исключено, что ваш любимый человек сегодня проявит непоследовательность в поведении и несдержанность чувств. У одиноких Стрельцов Заряд энергии и веры в себя будет таким сильным, что вы без труда одолеете любые препятствия и испытания.





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