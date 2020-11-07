Погода в Башкирии сегодня, 7 ноября 2020 года: снег с дождем

| 07 ноя 2020 | 10:56

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики обещают, что в республике ожидается снег и дождь. По прогнозу также обещают гололедицу, снежный накат и сильные порывы ветра.



7 ноября обещают небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренного, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем -1,+4°.





8 ноября по прогнозу ожидается ночью небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, дождь со снегом, местами отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед. На отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем +3,-2°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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