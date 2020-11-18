Гороскоп на 18 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 ноя 2020 | 08:36

На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.



Овен

Обстоятельства сегодня могут оказаться значительно сильнее желания и воли отдельно взятого человека. Могут напомнить о себе разногласия с домочадцами, какие-либо сложные моменты в делах, связанных с недвижимостью, наследством, местом жительства. Благодаря хорошей физической форме вам удастся преуспеть в спортивных состязаниях, или установить личный рекорд.







Телец

Ничто не мешает полету вашей фантазии. Не исключены тайные расходы или погоня за запретными удовольствиями. Вы будете не единственным человеком, претендующим на руку и сердце предмета давнего обожания, а потому добиваться взаимности вам придется достаточно долго. А вот для совершения покупок или проведения косметических процедур этот день подходит вполне. В этот день не стоит начинать курс лечения, кардинально менять домашний уклад, устраиваться на новое место работы.



Близнецы

В отсутствие опыта и юридической поддержки не начинайте бизнес, не давайте ход делу в суде, не стремитесь во что бы то ни стало одержать победу над более сильным противником. Возможно, сегодня придется действовать в условиях цейтнота, в накаленной и небезопасной обстановке. Не стоит делиться своими мыслями и сокровенными планами даже с близкими людьми и постоянными корреспондентами: велика вероятность того, что они поймут вас превратно, не разобравшись в важных для вас нюансах. В дополнение к обычной чувствительности и проницательности звезды дарят Близнецами хорошую физическую форму, ровное настроение, уверенность в себе и способность вдохновенно действовать во имя идеала.



Рак

Могут стать реальностью ваши мечты о любви и успехе. Если у вас нет срочных дел, то лучше приостановить любые переговоры по противоречивым вопросам. Иначе вам не избежать разногласий с родными. Но противоречия во взаимоотношениях не помешают взаимности чувств и симпатий. Контакты с начальством, родителями, партнерами, детьми быть связаны с некоторым напряжением общей обстановки.



Лев

Львам не стоит потакать своим слабостям, это может быть небезопасно. Желательно отказаться от шопинга, он вряд ли будет успешным. Положение планет указывает на то, что в течение этого дня можно многое успеть сделать. Если вы нуждаетесь в друзьях, публике, инвесторах, новых клиентах, есть шанс завязать перспективное знакомство. Кто-то сегодня может сыграть на ваших чувствах или финансовых интересах.



Дева

Попробуйте внести немного разнообразия в свой привычный служебный долг, и тогда часы, проведенные на работе, не покажутся вам тяжелой пыткой. Конец дня многим представителям знака предстоит провести с учетом нюансов бытовой или деловой ситуации. Чужое поведение может показаться вам необъяснимым. В пути велика вероятность непредвиденных расходов, которые могут оказаться неоправданными, завышенными. Не исключено, что на вашем горизонте вновь появится бывшая пассия. Девы, должны быть особенно внимательны к своему самочувствию.



Весы

Воздержитесь от заказа и оплаты необязательных услуг, особенно медицинских и технических. Не исключены проблемы, связанные с домашними животными. В этот день многие события могут выйти из-под контроля, и некоторые отложат отпечаток на долгий срок. При разрешении спорных вопросов, в том числе идущих из прошлого, уделите дополнительное внимание правовым аспектам ситуации. Позитива в этот день добавят ваши отношения с друзьями: они могут стать более доверительными и теплыми.



Скорпион

Скорпионам в этот день есть смысл заняться личными творческими начинаниями. Ситуация в бизнесе может быть весьма нестабильной, не исключены неожиданные повороты. Воздержитесь от разговоров с друзьями на финансовые темы, поскольку рискуете столкнуться с непониманием. Беспорядок в делах способен негативно отразиться на вашем здоровье. Пренебрежительное отношение к авторитетам может привести к тому, что вы ни в одном вопросе не сможете добиться позитивного результата. У одиноких Скорпионов будет прекрасная возможность восстановить старые отношения или дать ход новому роману.



Стрелец

Стрельцы в этот день будут с легкостью справляться с любой интеллектуальной работой. Между тем это не лучший день для планирования предстоящих дел. Не слишком подходящий день для полного расслабления и домашнего уединения. Не исключены проблемы со здоровьем вашим или ваших близких. Вас может сегодня чрезвычайно привлекать общение с представителями противоположного пола.









Козерог

В запутанных обстоятельствах этих суток вам поможет лишь ваше собственное природное здравомыслие. Средства связи и источники сведений могут оказаться ненадежными. Сегодня придется попотеть, чтобы разобраться в потоке разнообразной информации и отделить зерна от плевел. Если вы вовремя подстроитесь к настроению окружающих людей, а также к сложившейся ситуации в целом, у вас не будет никаких проблем с выполнением задуманного. Но вам не стоит доверять чужим обещаниям, полагаться целиком на родителей, шефа, партнера.



Водолей

Возможна отсрочка планов, цепная реакция недоразумений по неясным причинам. Не пытайтесь идти на таран, вступая в борьбу с трудностями, над которыми вы не властны. Для достижения целей стоит применять старые, испытанные методы. В отношениях с партнерами вас может поджидать как чрезмерное восхищение другой стороной, так и необоснованная подозрительность.



Рыбы

Сегодня вы можете увидеть редкое природное явление или посетить экзотические места (пещеры, вулканы, склепы). Не отказывайтесь помогать другим людям: так вы не только гасите старые долги, но и помогаете сами себе зарабатывать очки на будущее. Ваши товары и услуги будут пользоваться повышенным спросом. Однако звезды предостерегают вас от полной беспечности. Если вы давно состоите в браке, то лучше всего отправляться в туристическую поездку вместе со второй половинкой. Одиноким Рыбам не рекомендуется активно искать встреч с особами противоположного пола.





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