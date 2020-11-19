Гороскоп на 19 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 ноя 2020 | 08:35

На первый план стоит поставить сегодня дружеские отношения. Пора найти время и пообщаться с верными друзьями, вы многое пропускаете, посвящая жизнь работе и дому.



Овен

Гороскоп для Овнов говорит, что сегодня день будет полный неожиданностей. Постарайтесь оставаться спокойными и уверенными в своих силах. Невероятно полезно пройдет вечер, если встретитесь со старыми друзьями. Узнаете много нужной информации.







Телец

Звезды говорят Тельцам, что сегодня ни в коем случае нельзя доверять свои тайны тем, в ком вы не можете быть до конца уверенны. Есть вероятность, что близкий человек разочарует вас, не сохранив важную тайну. Не стоит злиться и выяснять отношения, пусть все произошедшее будет для вас наукой.



Близнецы

Гороскоп для Близнецов говорит, что нужно тщательнее подбирать слова, общаясь с близкими людьми. Ваша холодность очень опасна, поэтому постарайтесь уделять должное внимание любимым.



Рак

Звезды говорят Ракам, что сегодня нужно начинать экономить средства. Забудьте о гулянках до рассвета и транжирстве на все стороны, потому что деньги, которые вы рассчитываете получить в скором времени, могут задержаться.



Лев

Астрологический прогноз для Львов говорит, что если вы хотите уменьшить количество ссор с любимым человеком, пора начинать быть альтруистом. Думайте не о своих желаниях и потребностях, а о том, как улучшить жизнь тех, кто заботится о вас.



Дева

Звезды говорят Девам, что флирт и заигрывания на работе не приведут ни к чему хорошему. Возможно, любимый человек узнает о ваших невинных интригах, и тогда вам не поздоровится.



Весы

Гороскоп для Весов говорит, что в этот день вам захочется поделиться переживаниями со своей семьей. Близкие люди поддержат вас и поймут, поэтому спокойно изливайте душу. Удастся отдохнуть после тяжелого рабочего дня.



Скорпион

Постарайтесь не стать участником интриг и разборок, потому что это может сыграть против вас в дальнейшем. Займитесь спортом в любом его виде, тело будет послушным и легким.



Стрелец

Как бы много вы ни работали, а ощущение легкости долго будет присутствовать. Радостная новость поступит в районе обеда от кого-то с работы. Разделите свое счастье с близким человеком. Вечер проведите в семейном кругу.









Козерог

Звезды сулят вам дальнюю дорогу или переезд, который вы давно ждали, но это значит, что с кем-то придется прощаться. Не переживайте, любые километры преодолимы, было бы желание и здоровье.



Водолей

Гороскоп для Водолеев говорит, что работа вышла на первый, второй и даже третий план. А где же место для семьи и себя? Научитесь отделять главное от второстепенного. Займитесь наконец-то своим здоровьем. Не нужно надеяться, что болезни сами по себе пройдут.



Рыбы

Астропрогноз для Рыб говорит, что в этот день вы будете полны романтических помыслов. Если есть время и фантазия, то приготовьте для любимого человека незабываемый сюрприз. Не забывайте отвечать на сообщения, кое-кто думает, что вы его игнорируете.





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