Гороскоп на 20 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 ноя 2020 | 08:18

Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам. Подходящий момент для проведения симпозиумов, конференций, для вступления в партии, кружки, секции, общества.



Овен

Овнам сегодня следует найти способ получить информацию о состоянии своего организма - хотя бы для того, чтобы в недалеком будущем можно было спокойно отдавать все силы работе. Также не исключено, что вы поймете, как ваши расходы в текущем состоянии значительно превышают доходы, и с этим необходимо как-то бороться. Также вам следует быть деликатнее при общении с близкими родственниками, особенно родителями.







Телец

Тельцам сейчас очень важно правильно выбрать верное направление как при планировании отдыха, так и в работе. Возможны трудности при обсуждении каких-то деловых вопросов. Вероятно, что ответ на сложный вопрос вам не удастся найти самостоятельно, и вы обратитесь к опытному человеку. Впрочем, вы можете рассчитывать на неожиданную помощь или поддержку со стороны ваших родственников или членов вашей семьи.



Близнецы

Близнецам сегодня будет очень непросто отказаться от привычного комфорта. Но сегодня - благоприятный день для начала занятий по закаливанию, а также физических упражнений. Если вы переборете себя, то прекрасно проведете время и получите неплохие впечатления от любой деятельности. Эмоциональный фон в отношении детей будет непростым сегодня, поэтому от родителей потребуется немного больше терпения и понимания.



Рак

Разногласия с родителями, боссом, официальными лицами утратят интенсивность, если никто (в том числе вы сами) не станет специально их подогревать. Но это время будет благоприятным для решения вопросов с вашими клиентами и партнерами; хотя любые переговоры сейчас лучше проводить в неформальной обстановке. Также не стоит сейчас давать обещания, особенно в том случае, если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы сможете их выполнить.



Лев

Львам на сегодня лучше не планировать дела, в которых эмоции могут быть лишними. Сейчас возможен конфликт поколений, когда старшие не могут понять и оценить желаний младших. Также вам следует не идеализировать былых романов, не ждать слишком многого от нынешних и будущих отношений. Возможно, вам будет трудно договориться с партнером по некоторым принципиальным вопросам.



Дева

В этот день для Дев не исключена неожиданная смена статуса или должности. Сначала вы испытаете шок, а потом вам понравятся перемены. Это благоприятный период для тех, кто работает в уединении, когда никто не мешает и можно спокойно сосредоточиться на своем деле. Вечером могут возникать споры относительно идей по обустройству жилья.



Весы

Возможно, окружающим сегодня покажется, что Весы владеют особым секретом или уникальным талантом. Вероятно, что вы испытаете яркое физическое и эмоциональное переживание, причем его качество будет зависеть от вашей самооценки. В своих действиях вы часто будете ориентироваться на перспективу. Вечером вам следует проанализировать, насколько эффективно вы расходовали деньги из своего бюджета.



Скорпион

Скорпионам в это время стоит проявить повышенную осторожность в любых делах. Также не исключается, что вы стали чересчур консервативны и сами не замечаете этого. Вероятно, вам придется исправлять не только свои, но и чужие промахи (особенно если вы находитесь в зависимости от других людей или в тесной связи с ними). Однако это не повод отказываться от сложных задач.



Стрелец

Стрельцам следует проявить особую осторожность: сегодня высок риск обмана, столкновения с мошенниками. Но возможны и волнующие приятные события, на которые у вас может произойти бурная эмоциональная реакция. Впрочем, старайтесь быть более внимательными и сосредоточенными, что поможет вам избежать многих бытовых и служебных проблем.









Козерог

Сегодня Козерогам будет достаточно просто навести порядок в своих финансовых делах. Атмосфера дня неплохо подходит для составления различных отчетов, работы с документами. Хорошо заниматься продвижением оригинальных идей, ими может заинтересоваться большое число людей либо влиятельный спонсор. Но будьте внимательнее к тому, что говорят ваши оппоненты или недруги: большая часть информации может оказаться впоследствии неправдой, недоразумением.



Водолей

Сами того не ожидая, Водолеи сумеют воплотить в жизнь самую, казалось бы, абсурдную идею. Но не ругайте себя за мелкие промахи: возможно, что отдельные вольности помогут вам также вновь ощутить вкус к жизни. Не исключено, что вечером вам придется отложить покупку некоторых вещей или оплату каких-либо услуг.



Рыбы

Рыбам сегодня достаточно грубого слова или нахождения ошибки в тексте важного документа, чтобы начать нервничать. Информационный фон будет складываться неблагоприятно - часто будут поступать сведения негативного характера либо информация будет недостоверной. Излишняя нервозность в это время может привести к резкому ухудшению самочувствия. Впрочем, вы будете смелее обычного и в случае необходимости легко пойдете на небольшой риск. Если не хотите разочаровать тех, кто верит в вас, повремените с решениями и не давайте обещаний.





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